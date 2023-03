Aitana pasó por El Hormiguero y contó todo sobre Sebastián Yatra

Aitana está en boca de todos desde hace un tiempo, tanto por sus lanzamientos musicales como por las polémicas y amoríos en las que se ha visto envuelta. Desde que la ex participante de Operación Triunfo terminó su relación con el actor Miguel Bernabeu, el mundo del espectáculo quedó shockeado; mucho más cuando empezaron a circular rumores de un supuesto romance de la cantante con el colombiano, Sebastián Yatra.

Los rumores de amorío entre los artistas comenzaron a partir de la filtración de una serie de imágenes de ambos a los besos y bien acaramelados en diferentes escenarios. Sin embargo, al ser consultados al respecto, ambos han preferido evitar dar respuestas concretas, dejando el romance en el misterio. Recordemos que Aitana y Yatra se conocieron en 2017 en Operación Triunfo y, más tarde, comenzaron una bonita amistad y se animaron a colaborar musicalmente en dos canciones: ‘Corazón sin vida’ y ‘Las dudas’.

AITANA FUE LA INVITADA ESPECIAL DEL PROGRAMA 'EL HORMIGUERO'. FOTO: INSTAGRAM @ELHORMIGUERO

Le sacaron el tema de Sebastián Yatra a Aitana y esto respondió

El último día, Aitana fue la invitada especial de ‘El Hormiguero’, el exitoso programa conducido por Pablo Motos en el que contó detalles de su reciente single ‘Los Ángeles’. Es que esta canción es precisamente el primer adelanto de su próximo álbum ‘Alpha’, que ya está causando furor. No obstante, su obra musical no fue el único tema del que charlaron en la entrevista, sino que el presentador aprovechó la ocasión para tocar el tema de Yatra.

EL PROGRAMA DE 'EL HORMIGUERO' CON AITANA FUE EL MÁS VISTO DEL DÍA EN ESPAÑA. FOTO: INSTAGRAM @ELHORMIGUERO

"Yo hago absolutamente todo. A mí me gusta mucho salir y a veces llevo mascarilla para disimular, pero me parece muy bonito cuando me encuentro a algún fan y me habla de mis canciones", dijo la artista cuando Motos le consultó acerca de sus actividades favoritas. En seguida, el entrevistador se atrevió a preguntar si eso también ocurre cuando sale de fiesta con el intérprete de ‘Tacones Rojos’, a lo que Aitana respondió sonrojada: "Yo no quería sacar eso".

De esa forma, la cantante de tan sólo 23 años evadió la pregunta y prefirió referirse a Sebastián Yatra como un “amigo”. "Cuando salgo con mis amigos me gusta estar siempre con la gente. Me parece muy aburrido estar en un reservado, pero hay veces que por seguridad la misma discoteca o la misma sala me dice que no me puede dejar estar en la pista de baile. El reservado está bien si quieres estar tranquilo, pero a mí me gusta estar rodeada de gente, conocer gente nueva... Eso me parece lo más divertido", expresó sin decir nada específico sobre el colombiano.