A un costado de la “jeepeta”, Karol G presume su belleza y estalla la red

Karol G es, después de Shakira, la artista latina más escuchada en el mundo en la actualidad. Desde hace años que la “bichota” ha logrado posicionarse en la escena internacional con grandes hits que sonaron en todos lados, ya sea colaborando con otros artistas o en solitario. Esta vez, fue con su más reciente álbum, ‘Mañana Será Bonito’, que la cantante colombiana llegó a lo alto.

Dicho material de estudio salió a la luz el pasado 24 de febrero, liberando grandes éxitos como ‘TQG’ con Shakira, ‘PERO TÚ’ con Quevedo, ‘MIENTRAS ME CURO DEL CORA’ y ‘X SI VOLVEMOS’ con Romeo Santos, entre tantos otros. Cada canción se volvió todo un éxito y, al mes de su lanzamiento, siguen sonando. Por ello, Karol G no dudó en celebrar el primer aniversario de ‘Mañana Será Bonito’ con un posteo de Instagram que dio mucho de qué hablar.

“Feliz mesesito de Mañana será bonito”, escribió la artista de 32 años en una nueva publicación de Instagram, el pasado 24 de marzo. Para la ocasión, Karol se fotografió posando al lado de una “jeepeta” negra, mientras ella lucía una playera XXL de la firma Balenciaga y unos pantalones bien sueltos. Si bien Carolina Giraldo Navarro, por su nombre real, se mostró igual de bella que siempre, sus fans notaron unos detalles que causaron polémica.

'MAÑANA SERÁ BONITO' FUE LANZADO EL 24 DE FEBRERO. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

La polémica que desató el reciente posteo de Karol G

Tras el posteo de celebración del primer mes de ‘Mañana Será Bonito’, Karol G se vio envuelta en una nueva polémica. Esta vez, nada tuvieron que ver sus ex amores, sino que fue la elección de una prenda y una declaración lo que inició el debate entre los internautas. En principio, la “bichota” comenzó a recibir críticas por llevar una playera de Balenciaga, la firma de moda española que fue cancelada por lanzar una campaña de niñas posando con osos de peluche con supuestos arneses de BSDM, siglas que refieren a prácticas eróticas como el bondage, sumisión, sadismo y masoquismo.

KAROL G POSÓ CON UNA PLAYERA DE BALENCIAGA Y ESTALLÓ LA POLÉMICA. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Como si fuera poco, el posteo también se vio repletos de comentarios sobre el origen de los tequeños, una clásica comida venezolana que Karol G promocionó como colombiana. Fue para un video en colaboración con First We Feast que la cantante dijo que uno de sus snacks favoritos son los tequeños. “Tequeñitos, palitos de queso, mozzarella sticks, son un sueño. Si van a Colombia tienen que probarlos, van a encontrarlos en cada esquina”, fue la recomendación de la artista.

En seguida, sus fans quisieron corregir su declaración. “Los tequeños son de Venezuela mor”, “Yo solo vengo a decirle a Karol G, que los dedos de mozarella y los tequeños no son lo mismo. Y que los tequeños son venezolanos”; “¡Te amo! Pero LOS TEQUEÑOS SON VENEZOLANOS, osea... Históricamente tenemos una guerra por la arepa, pero ¿Los tequeños? No more, con los TEQUEÑOS no. ¿Que viene? ¿La hallaca?”, fueron algunos de los comentarios.