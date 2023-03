Musaka griega o lasaña de berenjenas ¡una auténtica delicia para sorprender a tus amigos y familia!

¡Esta es una auténtica receta tradicional griega de musaka! Este plato sabroso es una comida clásica originaria de Grecia y es perfecta para una velada acogedora en casa con amigos o familia. Moussaka es una cazuela en capas de berenjena, patatas y una salsa cremosa con queso, todo gratinado. Es fácil de hacer y llena de sabor. Hoy, desde MDZ, te compartiremos su paso a paso ¡manos a la obra!

Musaka griega o lasaña de berenjenas. Fuente: Lazy Blog

Ingredientes

Berenjenas 2 unidades, carne picada 400 gramos, cebolla 1 unidad, zanahoria 1 unidad, tomates 3 unidades, patatas 2 unidades, vino tinto 1/2 vaso, caldo de carne 1/2 vaso, tomillo seco al gusto, sal al gusto, pimienta al gusto, queso parmesano al gusto, salsa bechamel casera al gusto.

Rinde para 6 personas.

Procedimiento

Esta receta requiere un poco de tiempo, aunque ninguno de los pasos de esta preparación es un desafío. Comienza cortando las berenjenas en rodajas y colocándolas con una pizca de sal sobre un papel de cocina, para que absorba la humedad, y así evitar que las berenjenas aporten un sabor amargo. Luego, sofríelas ligeramente y reserva.

Musaka griega o lasaña de berenjenas. Fuente: Familia Activa

Lo que haras ahora es cortar la cebolla y la zanahoria en dados pequeños, y disponerlos a fuego lento en una sartén. Apenas estén tiernos, incorpora los tomates finamente picados y déjalos cocinar a fuego lento hasta que se forme una salsa espesa. Fríe brevemente la carne picada en también en una sartén, añádela a la mezcla de tomate y verduras y sazona con tomillo, vino y caldo. Deja que se cocine durante unos 10 minutos hasta que se haya absorbido todo el líquido.

El último paso para preparar una exquisita musaka griega o lasaña de berenjenas es crear una salsa bechamel con 25 gramos de harina, 25 gramos de mantequilla y medio litro de leche, removiendo hasta que se concentre densamente. Ahora que todos estos preparativos están completos, puedes comenzar a armar el plato y luego hornearlo.

En la receta habitual de la moussaka española no hace falta nada más; sin embargo, en la mayoría de las recetas tradicionales griegas de musaka, se utiliza como base una capa inferior de patatas en rodajas finas y ligeramente fritas. Encima de ellas, se coloca una capa de berenjenas, seguida de una capa de carne. Musaka griega o lasaña de berenjenas. Fuente: No me comes nada

Entonces, sobre la capa de patatas añadirás la de berenjenas, luego, por encima de estas agregarás la carne. Sobre la capa de carne, dispone otra capa de rodajas de berenjena y vuelve a cubrir con la carne de cordero y salsa, presionando ligeramente con el dorso de la cuchara para que quede bien comprimida.

Por último, cubre con bechamel, espolvorea con queso rallado, que se gratinará en el horno y quedará para chuparse los dedos, y mete la fuente en el horno donde cocinarás por 20 minutos a 160ºC la lasaña. Pasados esos minutos de cocción, gratina durante 3 a 220ºC. ¡Y listo! Ya habrás preparado un platillo super exquisito. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.