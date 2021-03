Comodín: salsa de tomate casera para toda ocasión

¿Siempre buscaste la receta ideal para tener una salsa de tomate casera lista para cualquier ocasión? A continuación, te enseñamos cómo hacerla y todo lo que deberías tener en cuenta para lograr un sabor increíble.



Se trata de la receta compartida por Daniella Monet, actriz y empresaria chilena comprometida con llevar una vida saludable, y es súper fácil de realizar.

Eso sí, al final dejamos una serie de consejos para probar distintas variantes y lograr así la salsa perfecta para cada uno de los paladares.

Salsa de tomate casera: ¿cómo hacerla?

Ingredientes.

Aceite de oliva (cantidad necesaria)

6-7 tomates italianos (también conocidos como Roma o Perita).

3 dientes de ajo.

½ cebolla amarilla.

Perejil fresco (a gusto personal).

Albahaca fresca (a gusto personal).

Sal y pimienta (a gusto personal).



Elaboración.



Lo primero que hay que hacer es poner a calentar el aceite de oliva en una sartén, con la cantidad suficiente de forma tal que su superficie quede cubierta.

A continuación, incorporar la cebolla (cortada) y el ajo (picado) y cocinar de 3 a 5 minutos o hasta que la primera comience a quedar translúcida.

En cuanto al corte de la cebolla, queda a criterio personal. Dos variantes son el corte en julianas y el picado en trozos pequeños.

Luego, incorporar los tomates cortados en trozos y cocinar a fuego moderado por aproximadamente 30 minutos. Condimentar con sal y pimienta a gusto.



Por último, basta con cubrir con el perejil y la albahaca fresca y listo, la salsa ya está lista para comer.

Algunos consejos para hacer la salsa de tomate perfecta

Si bien en la receta compartida por Monet se contempla la posibilidad de usar una lata de tomates, lo ideal es recurrir a estos ingredientes frescos, ya que el sabor que aporta es mucho más delicioso.



Por lo demás, hay algunas cuestiones que no se mencionan en dicha receta pero que son claves para lograr una salsa perfecta.



En primer lugar, se recomienda agregar una cucharada de azúcar para cortar un poco con la acidez propia del tomate.



También se puede sumar el perejil y la albahaca desde el mismo momento en que se ponen los tomates en la sartén. ¿A qué se debe esto? Cuanto más tiempo se cocinen juntos los ingredientes, mejor se dará la fusión de sabores.



Además, se puede optar por otros condimentos, como por ejemplo orégano fresco y hasta alguna ramita de romero. El secreto está en no usar todos al mismo tiempo, sino en elegir algunos de ellos para que sus sabores se destaquen con claridad.



Por último, si lo que se busca es una salsa con una buena impronta italiana, no puede faltar un poco de vino tinto. ¿Cuánto? Al menos media taza. Además de un sabor increíble, esta salsa casera presentará un color bien particular. Ojo: este tip es más apropiado para usar con pastas.



