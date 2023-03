Sopa de picadillo en sencillos pasos, super fácil y rendidora, tu nueva aliada para el frío

Una deliciosa sopa de picadillo es la opción perfecta para los días en los que el frío pela los huesos, o simplemente, para los amantes de los deliciosos caldos. En pocos pasos prepararás un platillo excepcional, para compartir con amigos o familia. Esta es nuestra receta imbatible ¡manos a la obra!

Sopa de picadillo. Fuente: Bon Viveur

Ingredientes

500 gramos de pollo con las carcasas, 2 huevos, 2 zanahorias, 1 hueso en salazón, 1 puerro, 100 gramos de jamón serrano, 120 gramos de fideos para sopa o arroz, hojas frescas de hierbabuena opcionales para decorar.

Procedimiento

El primer paso para preparar una deliciosa sopa de picadillo es comenzar por pelar y lavar la zanahoria, y hacer lo mismo con el puerro, además, partirlo en dos trozos grandes. Lleva ambos a una olla junto con el pollo troceado y el hueso salado. Puedes optar por utilizar un trozo de espinazo, pero también irá perfecto un trozo de hueso de ternera, por ejemplo, de la parte de la rodilla.

Sopa de picadillo. Fuente: Y hoy que comemos

Cuece todo junto durante al menos 1 hora, aunque en caso de utilizar una olla rápida, con tan solo 20 minutos ya será suficiente. Ahora encárgate de la cocción de los huevos y presentación final de la sopa. Procede a cocinar los dos huevos en abundante agua. Y, cuando acabe la cocción del pollo y la verdura, cuela y reserva el caldo.

Deja que el pollo y el hueso se atemperen para no quemarte, y una vez que puedas manipularlo, deshuesa todo. Pica el jamón, si es que no lo has comprado en tiras, y las hojas de hierbabuena. Luego, pela y corta el huevo en trocitos pequeños o en rodajas, todo esto es a tu gusto.

Sopa de picadillo. Fuente: Caceroladas

Para continuar con la receta de esta sopa exquisita, pon al fuego una cacerola. Vierte el caldo colado, echa la carne, el jamón, el huevo y la hierbabuena. Y es el momento de añadir los fideos o el arroz. Nuevamente, es una receta en la que puedes optar por tus ingredientes favoritos. Cocina todo junto a fuego medio, el tiempo indicado en el paquete.

¡Y así de fácil habrás preparado una sopa de picadillo más que deliciosa, económica y en pocos pasos! Lo único que resta es servirla en cuencos. Primero, un par de cucharadas del caldo y, a continuación, una buena cantidad de fideos o arroz y del resto de ingredientes. ¡Listo! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.