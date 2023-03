La relación de Pedro Pascal y esta actriz de Game of Thrones que no te esperabas

Actualmente, Pedro Pascal se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Luego de lograr dos temporadas de puro éxito en The Mandalorian y de haber estrenado recientemente la tercera, el actor también generó un gran revuelo al convertirse en el protagonista de The Last of Us.

Aunque estos son sus mayores éxitos en este 2023, la audiencia aún recuerda su paso por Game of Thrones. Sin lugar a dudas, su rol como Oberyn Martell lo llevó a la cima de la fama. Además de conseguir popularidad y la posibilidad de sumarse a proyectos ambiciosos, el actor también habría formado una gran relación con una compañera de elenco.

Pedro Pascal y Lena Headey muy juntos.

En el año 2013, el actor tuvo la oportunidad de sumarse a una de las series más aclamadas de HBO. Por supuesto, estamos hablando de Game of Thrones. Luego de realizar un casting, el chileno fue elegido para colocarse en la piel de Oberyn Martell, también conocido como la “Víbora roja“.

Aunque solo estuvo en un total de siete episodios de la cuarta temporada, su talento logró conquistar a los espectadores de todo el mundo. Debido a que es una persona muy carismática, también conquistó a las personas con las cuales trabajaba y pasaba muchas horas grabando escenas en el set de rodaje.

Una de ellas es Lena Headey, quien se encargó de dar vida a Cersei durante todas las temporadas que tuvo la ficción. Curiosamente, varias de las escenas que filmó el actor las compartió con ella. De esta manera, no tardaron en forjar un gran vínculo y en convertirse en grandes compañeros de trabajo.

Sin embargo, aquella química también tuvo lugar fuera del set de grabación. En más de una oportunidad, los intérpretes se mostraron muy unidos y hasta aparecieron juntos caminando por las calles, cenando en distintos lugares y compartiendo horas de su tiempo libre. Como era de esperar, los rumores de romance no tardaron en surgir.

El último encuentro entre Pedro Pascal y Lena Headey.

Aunque la audiencia siempre se preguntó si existió algo más que una amistad entre ellos, los intérpretes nunca lo confirmaron. Prefirieron no darle importancia a los rumores que existían sobre ellos, y continuaron compartiendo momentos juntos cada vez que tenían oportunidad. Debido a que ambos encabezan grandes proyectos y tienen agendas muy ocupadas, la última fotografía que postearon juntos en Instagram fue en 2016.

Se trata de una postal en donde la actriz y Pedro Pascal aparecen muy sonrientes: “Los chicos están de vuelta juntos“, dice la descripción del posteo realizado por Lena Headey. Por supuesto, la publicación cuenta con millones de comentarios de fanáticos eufóricos y felices por el reencuentro.