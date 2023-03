El gran papel que Kate Winslet rechazó y tomó en su lugar Scarlett Johansson

Desde que comenzó su carrera como intérprete, Kate Winslet se robó las miradas de millones de espectadores y de la crítica especializada. Con su talento, logró conquistar a importantes directores y se sumó a películas que rompieron récords de taquilla. Aunque en su trayectoria podemos encontrar papeles muy famosos, también existen otros que decidió dejar pasar.

Aunque muchos no lo saben, la estrella iba a ser la protagonista de Match Point, la famosa película de Woody Allen que se estrenó en 2005. A días del rodaje, decidió dar un paso al costado y el papel protagónico cayó en manos de Scarlett Johansson. A continuación, te revelamos el motivo.

Ya pasaron 18 años desde que Match Point salió a la luz. Detrás de esta producción se encontraba el polémico Woody Allen, quien se encargó de la dirección y de la escritura del guion. Con respecto al elenco, este estuvo encabezado por grandes estrellas: Jonathan Rhys Meyers, Emily Mortimer, Matthew Goode, Brian Cox, Penelope Wilton y Scarlett Johansson.

La historia nos presentaba a Chris Wilton, un ambicioso y joven profesor de tenis con escasos recursos económicos. Gracias a la amistad que entabla con Tom Hewett, logra ingresar en la alta sociedad londinense y enamorar a su hermana Chloe.

Tom, por su parte, se encuentra en pareja con Nola Rice, una atractiva norteamericana, de la cual Chris se encapricha al verla por primera vez. La pasión, el azar y la ambición, harán que el protagonista cometa acciones que determinarán su vida y la de los demás para siempre.

Aunque la actriz de Marvel Studios se colocó en la piel de Nola Rice, la realidad es que dicho papel había sido ofrecido originalmente a Kate Winslet. En más de una oportunidad, la estrella fue consultada sobre por qué rechazó el rol a último momento. Para ella, no es nada grato responder esta pregunta, principalmente porque siente que es una falta de respeto para Johansson.

Kate Winslet y el rol de Match Point que cayó en manos de Scarlett Johansson.

“Cada vez que surge esto, siempre me siento tan mal por Scarlett Johansson. Las cosas se mezclan todo el tiempo. Dios sabe cuántas veces he sido la cuarta o quinta opción para algo“, explicó años atrás durante una entrevista con Variety. Ante la insistencia, reveló por qué no formó parte de Match Point.

“Fue Woody Allen quien me lo ofreció, entonces dije que sí. Y muy rápidamente, me di cuenta de que no podía hacer eso. Mi hijo Joe tenía solo 9 semanas. Habría tenido que dejar de amamantar. Habría sido demasiado compromiso con el ritmo de mi vida y mi nuevo bebé. Simplemente no pude hacerlo. Le dije: ‘Lo siento mucho, no fue la decisión correcta‘. Sabía que había una gran posibilidad de que pudiera ser mi único intento“, explicó.