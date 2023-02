El verdadero motivo por el que África Zavala no quiere casarse con León Peraza

En el pasado, África Zavala conoció a León Peraza en un casting y en 2019 comenzaron una relación formal. Tiempo después la pareja de enamorados anunció una feliz noticia: estaban esperando un bebé, León. En la actualidad, los tres formaron una gran familia llena de amor y cada vez que pueden lo demuestran el las redes sociales. Sin embargo, no han llegado a dar el sí en el altar.

Este año ha sido muy especial para África porque forma parte del elenco de la octava temporada de 'El Señor de los Cielos'. En este contexto la actriz ha sido portada en varias revistas, medios e incluso sitios de internet. Por tal razón, en una entrevista con 'TVyNovelas' aprovecharon para preguntarle sobre su trabajo en la serie y además sobre su vida sentimental y el motivo por el cual decidió no casarse.

Según comentó Zavala, antes de conocer a León, ya tenía decidido que no quería tener una boda, pues el casamiento y este tipo de ritos, le parecían totalmente innecesarios. Para la actriz la felicidad, el cariño, la fidelidad y el vinculo de una pareja no depende de las formalidades y de unos papeles legales. Por esta razón, en la entrevista comentó que no quiere casarse con su pareja, el padre de su hijo.

León Peraza y África Zavala y el pequeño León. Imagen de Instagram.

"Estamos felices así, no nos hace falta casarnos; yo siempre he sido de las mujeres que no creen en eso", expresó África y luego añadió: "Yo más bien creo que si uno quiere estar con alguien, está, no es necesario nada más". Sin embargo, comentó que junto con su pareja han reflexionado sobre esta cuestión y piensan que si en el futuro se da el caso de que el niño quiere que sus padres se casen, ambos darán el paso, pues siempre intentarán mantener feliz a León.