Todos los trucos para que el arroz con pollo te salga excelente con esta receta sencilla y económica

Esta receta es una de las más sabrosas y reconocidas a nivel internacional, que seguro en algún momento de tu vida comiste en algún hogar. El arroz con pollo es un plato originario de España. Es la combinación justa entre pollo y arroz condimentado con ajo y cebolla. Es una comida con la que siempre quedarás bien, le podríamos decir que es el comodín de los platos salados. Nadie se puede resistir a tan exquisito sabor. Si buscas una opción sencilla para la semana o si quieres impresionar a tus invitados, este plato es ideal.

El arroz con pollo es una comida completa en sí misma y suele comerse sola al igual que un risotto, pero puede acompañarse de una ensalada o verduras salteadas. Como verás, es una receta que no podrás dejar de preparar por su facilidad ¡manos a la obra!

Arroz con pollo. Fuente: Recetas Judías

Ingredientes

1 cebolla

1/2 pimiento morrón

1 diente de ajo

1 pechuga de pollo

1 tomate

1 taza de arroz

1 caldito de ave o verduras (ver cómo hacer calditos de verdura caseros)

1 chorro de aceto balsámico (se puede reemplazar por vino blanco)

Condimento para arroz al gusto

Ciboulette picado (para decorar) al gusto

Sal, pimienta y aceite cantidad necesaria

Rinde 3 porcines.

Procedimiento

Para comenzar a preparar este riquísimo arroz con pollo, tienes que trocear el pollo en pedazos pequeños y saltearlos en una sartén caliente (con un chorrito de aceite) hasta que estén dorados de ambas partes. Retira y reserva. luego, en el fondo de cocción donde has dorado el pollo, saltea la cebolla, córtala en cuadraditos, has lo mismo con el morrón y el ajo, todo picado pequeño. Cocina todo a fuego entre medio y bajo, ya que lo que buscas es que las verduras comiencen a largar sus jugos y se vayan ablandando. Para hacerlo, es importantísimo no arrebatar la cocción. Arroz con pollo. Fuente: Goya Foods

Cuando la cebolla esté transparente, incorpora el tomate, también picado. Tienes que sofreír hasta que tome un color amarronado. Apenas hayas llegado a este punto, incorpora los trozos de pollo que habías reservado. Agrega el arroz y remueve, salteando a fuego medio, hasta que los granos de arroz se vean transparentes.

Agrega el doble de agua, salpimenta y condimenta. Añade también un chorro de aceto o vino (opcional) para obtener un sabor especial. Remueve una sola vez y deja que hierva. Cuando comienza a hervir, baja el fuego a medio y cocina destapado, hasta que el arroz haya consumido toda el agua. Recuerda, porque es muy importante: no remuevas durante la cocción. Tip MDZ: Sigue las instrucciones del paquete, para que no se pase y quede con la cocción justa Arroz con pollo. Fuente: Okdiario

El último paso para obtener un exquisito arroz con pollo es emplatar: sírvelo con ciboulette picado, y agrégale opcionalmente limón. Esa mezcla de sabores resulta en un platillo más que delicioso. ¡A disfrutar! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.