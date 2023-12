Astrología: esto es lo que sucederá en Argentina según la carta astral de Javier Milei

La astrología es una buena manera de conocer el futuro. Para poder hacer predicciones hay que mirar la posición y movimientos de los planetas y estrellas del Sistema Solar. Una gran prueba de esto son las predicciones que la astrología realizó teniendo en cuenta la carta astral de Javier Milei.

El próximo 10 de diciembre, Argentina recibirá a un nuevo presidente. Este es Javier Milei, quien tendrá el honor de tomar las riendas del país desde 2023 hasta 2027. Sin embargo, existen algunos ansiosos que mueren por conocer cómo será el mandato de Milei y para ello recurrieron a la astrología.

La asunción del nuevo presidente será a las 11 am. Foto: Archivo.

La carta astral de Javier Milei

En primer lugar cabe destacar que el mandatario tiene Sol en Libra en la casa 4. Esto significa que es una persona con equilibrio y armonía. Pero no todo es positivo ya que esto también demuestra que Javier Milei no es muy bueno expresando sus emociones y no tiene las herramientas necesarias para impulsar una comunicación efectiva.

Otro aspecto a tener en cuenta es que dentro de los tránsitos de la carta astral de Javier Milei se encuentra Urano en conjunción con Saturno. Esto indica que se avecinan cambios inesperados, desafíos y oportunidades tanto para el nuevo mandatario como para el pueblo argentino.

Javier Milei deberá enfrentar cambios muy bruscos en su vida privada. Foto: Archivo.

Las diferentes lecturas de la carta astral de Javier Milei señalan que Argentina atravesará una etapa con desafíos muy fuertes. Sin embargo hay esperanza ya que la seguridad en sí mismo, determinación y poder de Javier Milei hará que todos los obstáculos sean superados sin problemas.