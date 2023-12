Toma aire antes de ver cómo sería Milhouse de Los Simpson en la vida real según la Inteligencia Artificial

En 1989 llegó a la pantalla chica una de las series animadas más exitosas de todos los tiempos. No podía ser otra más que "Los Simpson". Creada por Matt Groening, esta serie sigue las aventuras y desventuras de la peculiar familia amarilla de Springfield, compuesta por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson. Con un ingenioso humor satírico, la serie ha logrado cautivar a audiencias de todas las edades durante más de tres décadas.

Con 34 temporadas hasta la fecha y más de 700 episodios, "Los Simpson" se volvió todo un fenómeno cultural. Es que la serie animada abarca una amplia gama de temas sociales, políticos y culturales, convirtiéndose en un espejo humorístico de la sociedad contemporánea, en su momento de los ’80 y, ahora, de los 2000’.

Entre los personajes más icónicos de la serie de Matt Groening se encuentran Homero Simpson, conocido por su amor por la cerveza Duff y su torpeza; Marge, la bondadosa y paciente madre; Bart, el travieso hijo mayor; Lisa, la inteligente y concienzuda hija; y Maggie, la bebé que siempre carga su chupete.

A pesar de no formar parte de la familia principal, otros personajes aportan grandes momentos a la trama. Sin dudas, este es el caso de Milhouse Van Houten, amigo y compañero de Bart Simpson. En la serie, Milhouse es retratado como un niño torpe, tímido y algo ingenuo que siempre luce sus anteojos azules. Su amor no correspondido por Lisa Simpson es un tema recurrente en algunos episodios, lo que agrega capas a su carácter sensible y vulnerable.

Así sería Milhouse en la vida real, según la IA. Foto: X @Trh_ai_art

Si bien se trata de un personaje secundario, Milhouse se ganó el cariño de los fanáticos de "Los Simpson" con su peculiar estilo y su naturaleza sensible y amistosa. Es por eso que, en estos días que la Inteligencia Artificial está en auge, los internautas le pidieron a herramientas como Midjourney crear una imagen de Milhouse como si fuera real, impactando a todos con el parecido.