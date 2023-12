Mascotas: descubre qué tipo de dueño eres con tu perro o gato y si estás haciendo un buen trabajo con ellos

Cuando se trata de criar a una mascota no hay un único método para hacerlo. De hecho existen diferentes maneras de llevar a cabo su crianza. Algunos pueden ser más permisivos mientras que otros prefieren ser un poco más exigentes. Si quieres saber qué tipo de dueño eres con tu perro o tu gato puedes quedarte y continuar leyendo.

Un gato es menos obediente que un perro. Foto: Archivo.

En primer lugar se encuentran los dueños “semáforos”. Este es un estilo de crianza muy popular para perros y gatos. Las personas de este grupo saben encontrar un verdadero equilibrio entre las reglas y la libertad. Este es uno de los mejores métodos y más recomendados para tratar con tu mascota.

En segundo lugar se encuentra el “permisivo”. Este tipo de dueño es aquel que no puede sostener sus órdenes con el tiempo, si su perro lo mira a los ojos es suficiente para que su dueño se ablande y le permita hacer a su mascota lo que desee. Este tipo de crianza no es muy recomendable ya que tu perro o gato no sabrá acatar órdenes.

El tercero de ellos es el dueño “perezoso”. Las mascotas de estas personas suelen ser súper mimadas. Aquí hay mucha tranquilidad y docilidad, en lugar de existir restricciones duras hay pase libre para que su mascota se comporte como lo desea. Esta puede ser una buena opción para perros que ya están un poco viejos.

Por último se encuentran los “policías”. Los dueños de este tipo son firmes con sus órdenes aunque también son justos. Un perro o gato será obediente y tendrá buenos modales en su hogar y cuando sale a pasear. Generalmente este tipo de dueño se preocupa por la ejercitación, alimentación y descanso de su mascota.