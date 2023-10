Un día más, Natalia Oreiro conquistó corazones con el material que subió a sus redes sociales. En Instagram, la preciosa actriz y cantante uruguaya tiene miles y miles de seguidores de todo el mundo que quedan encantados cuando comparte nuevo contenido. Esta vez, deslumbró con bellas fotos primaverales.

Las bellas fotos primaverales de Natalia Oreiro que se llevaron todas las miradas

"Qué linda", "Hermosa", "Reina", "La sonrisa más linda", "Sos mi ídola desde la infancia hasta ahora" y "Te admiro mucho", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer junto a las instantáneas.

Natalia Oreiro en Instagram

Recientemente, sobre su día a día, Oreiro contó: "Adoro mi actividad y al mismo tiempo amo hacer cosas que no tienen que ver con lo que ustedes conocen; delirios, para mucha gente, que a mí me divierten. Sin embargo, ahora lo primero siempre es Ata. El plan lo incluye a él".

"Hoy la vida es la felicidad de mi hijo y su bienestar. A partir de que fui mamá estoy en proceso de soltar, pero me cuesta, me convertí en otra persona. Con miedos que no conocía y prioridades absolutamente distintas", explicó a Gente.

Oreiro trajo al mundo, 11 años atrás, a Merlín Atahualpa Mollo junto a Ricardo Mollo. Su amor nació en una clase de yoga y en la actualidad son una de las parejas más consolidadas del mundo artístico.