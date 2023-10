Florencia Peña es una de las actrices argentinas que más activa está en Instagram. Su contenido siempre da de qué hablar y no pasa desapercibido para los internautas. Ahora, desde México, compartió unas fotos con las que presumió su bella figura en traje de baño.

Junto a las fotografías, la actriz de 48 años, escribió: "De vuelta a la aventura, cuando el trabajo te lleva al paraíso". Como era de esperar, se llenó de comentarios y corazones. "Tiembla Thalia, tiembla Paulina Rubio, tiembla La Chilindrina", "Diosa" y "Toda una sirena", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

Florencia Peña presumió su bella figura en traje de baño a sus 48 años

Meses atrás, Peña no la pasó nada bien cuando le cerraron su cuenta de Instagram. "¡Qué raro ser la única cuenta verificada con 6M de seguidores a la que le bajan la cuenta! No subo fotos muy distintas a las que suben otrxs. ¿Por qué conmigo? ¿A quién le molesta tanto? ¿Cuánta energía vital les llevo?", expresó en aquél entonces.

"Lo que más me llama la atención es que les molestan mis fotos y no la de las otras cuentas. No comprendo la deconstrucción de la que tanto hablamos. Instagram se llenó de cuentas falsas… te denuncian y como ellos tienen un algoritmo, te la levantan", indicó Flor.

Florencia Peña, hermosa

Sin pelos en la lengua, Peña disparó: "¿Cuál es el contenido que está fuera de lugar en esto? ¿De verdad esto les parece fuera de lugar en un contexto de Instagram hoy? Esto ya es censura”.