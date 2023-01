Insólito: lluvia de críticas al hijo de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una de las parejas más populares hoy en día. Por esta razón, en muchas ocasiones se encuentran en la boca de todos. Recientemente se generó polémica en las redes, debido a una tierna foto que subió la modelo, donde salía su bebé, Bella, junto con su hermano de 5 años, Mateo. Sin embargo los usuarios se sintieron curiosos por un mínimo detalle y lanzaron fuertes críticas a la pareja.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Imagen de Instagram.

El jugador de fútbol tiene una familia muy numerosa y esto se debe a su amor por los niños. En 2010 nació su primer hijo, Cristiano Jr, de una ex pareja que se mantuvo en el ámbito de lo privado y nunca mencionó públicamente. Luego, en 2017 nació Alana Martina, la primera hija de Cristiano y Georgina. En ese mismo año llegaron los gemelos Eva y Mateo, mediante alquiler de vientre. Tiempo después, en 2021 la pareja anunció un nuevo embarazo de gemelos. Sin embargo, en el parto uno de los bebés falleció, así que solo nació Bella Esmeralda.

Luego de vivir esa tragedia, la pareja pasó momentos muy difíciles, pero en todo momento se mantuvo muy unida. Actualmente, se siguen mostrando muy cercanos y se acompañan a todos lados, es por eso que la mayoría de las veces suelen subir fotos juntos. Hace unos días atrás, Georgina compartió una tierna foto caratulada como "Amor", donde aparece la bebé de la familia en sus brazos, y uno de sus hermanos, Mateo dándole un beso.

Los usuarios de la red no le dieron importancia a la ternura de la publicación, sino al pendiente de Mateo. Por esta razón, apuntaron contra Cristiano y Georgina y escribieron filosas críticas en los comentarios del posteo. "No lo dejan ni ser Niño y ya le ponen aretes. Son 5 años por Dios", "A esa edad un niño no decide si quiere o no o ponerse aros. Cada cosa a su tiempo", "Ese niño tan pequeño y ya con arete", fueron algunos de los mensajes que dejaron en la imagen.

Sin embargo, otras personas mostraron su indignación ante las críticas y escribieron: "Me pregunto ¿Qué es lo que determina si es correcto o incorrecto que un niño tenga arete? ¿Por qué es incorrecto que un niño tenga una arete? ¿Quién dice que eso está mal? ¿En donde está escrito?", "Gente opinando sobre religión y otros peleándose por el arito del niño, dejen vivir".