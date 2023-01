Clara Chía Martí se mostró súper cómplice con la familia de Piqué

Reservada de su vida privada, finalmente se conocieron algunas imágenes del festejo navideño de Clara Chía Marti con Piqué y los padres del ex deportista, en la ciudad de Cerdeña. Si bien la joven no tiene redes sociales, la familia no pudo esquivar los flashes de los paparazzis que corrieron detrás de la foto oficial.

Fuente: Imagen / Grosby Group

El buen vínculo.

En la imagen se logra ver un paseo en el que están los padres de Gerard y Clara al lado de ellos ocultada bajo unas gafas de sol, mientras que sonríe llevando en sí un look super descontractracturado: remera blanca básica, pantalón negro y de abrigo una campera mixta de color negra y gris.

La muestra de cariño

Aparentemente a la mamá de Piqué no le gustó que Shakira haya tomado la decisión de llevarse a Sasha y Milán a Miami, dado que quería compartir tiempo con ellos y esa decisión habría cambiado su perspectiva respecto de Clara Chía Marti y así lo demostró en medio de la salida.

Fuente: Imagen - Grosby Group

Nace una buena convivencia

Una vivienda con distinta compañía

Sucede que el periodista Jordi Martin fue quién dio la primicia de que Piqué y Clara estaban disfrutando de la casa que tanto Shakira como el ex futbolista habían comprado el Pirineo allí por el 2016 y que según lo que pudo averiguar la agencia de Grosby la mansión está valuada en 2.1 millones de dólares.