Gigi Hadid hace alusión a las operaciones del rostro

Gigi Hadid es una de las modelos más populares en la industria de la moda, por eso miles de personas al rededor del mundo hablan de ella. Pero no todos los comentarios son positivos, porque en muchas ocasiones han lanzado críticas hacia su apariencia e incluso la han acusado de realizarse operaciones en el rostro. Recientemente se ha viralizado en las redes sociales un video donde la celebridad habla sobre la diferencia de sus fotos antes y ahora.

Se trata de un clip de video para Vogue donde Hadid comparte su rutina de belleza y algunos secretos que aprendió con el paso del tiempo durante todos sus años de backstage. Según comentó y a pesar de lo que cree el común de la gente, nunca se sometió a ninguna cirugía en su rostro, sino que tiene varios secretos bajo la manga.

"Veo mis primeros looks para la alfombra roja... cuando no tenía maquilladores, ni nadie a quien llamar, me hacía yo el maquillaje. Ahora la gente ve esas imágenes y dicen: 'La nariz de Gigi es diferente en esas imágenes y ahora'. O comentan sobre mi cara, sobre lo que ha cambiado", expresó la modelo y luego agregó "Ese es el poder del maquillaje".

Además Gigi reveló que nunca se ha hecho nada en la cara, pero aprendió a hacer contouring, su gran secreto de belleza y seguramente el de muchas celebridades. Se trata de una técnica de maquillaje que combina tonos claros y oscuros para resaltar y estilizar las facciones. A partir de esto se busca qué zonas se pueden resaltar y cuáles se pueden disimular y así favorecer el rostro de la mejor manera.

En el video completo de Vogue, la modelo comenta toda su rutina de belleza y sus tips de make up y contouring. "Se trata de broncear algunas zonas y dejar sin oscurecer otras, es algo que hay que aprender. Antes aplicaba el maquillaje en todas partes. Pero entonces no aportaba ninguna forma a la cara".

Gigi Hadid en 2012, sin utilizar contouring. Gentileza:

Broadimage/Shutterstock