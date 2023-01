Así de hermosa luce Khloé Kardashian luego de su drástico cambio de look

Khloé Kardashian es una de las estrellas más famosas en el ámbito del espectáculo, gracias a los realities que protagoniza junto con su familia. A lo largo de los años la empresaria ha cambiado su look en diversas oportunidades, así que ha probado casi todos los estilos. Por eso, recientemente habló sobre esto en una entrevista con 'Sorbet Magazine'.

Hace algunos años atrás, la modelo tenía una apariencia totalmente diferente, debido a que en muchas ocasiones se tiñó el cabello, cambio el estilo de sus atuendos y hasta se realizó algunas operaciones. Asimismo en 2017, Khloé comenzó una transformación física con su cuerpo, a raíz de su programa 'Revenge Body With Khloé Kardashian' y a partir de allí su vida dio un gran giro, comenzó a hacer ejercicio y cambió totalmente su alimentación.

En esta ocasión la empresaria sorprendió con un nuevo cambio de look porque posó en la sesión de fotos con un flequillo. Sin embargo, esta vez no se arriesgó a un nuevo corte de pelo, porque según expresó en sus redes sociales se trata de unas extensiones. "Dato curioso: Usé clip en flequillo para esta sesión. Fue divertido dar un aspecto diferente y no comprometerse. Me sorprende lo mucho que me gustaba el flequillo a pesar de que me cambió la forma de la cara", escribió en el pie del posteo.

Khloé Kardashian, imagen de Instagram.

En el pasado Kardashian reveló a la revista People que no le gusta quedarse con un look durante mucho tiempo y que ha probado casi todo. Por otro lado comentó que "la belleza debería ser cualquier cosa menos aburrida. Es una forma de autoexpresión". Es por esto que para la última sesión de fotos la empresaria se animó a probar la actual tendencia: una mini falda Prada con cadenas doradas, junto con un top sin mangas en color blanco, combinado con un brazalete dorado.

Asimismo, se fotografió con otros looks: un vestido entallado dorado, un vestido de transparencias de encaje negro, con cuello blanco y hasta lució un abrigo de piel. En todas las imágenes Khloé llevó un make up con líneas gráficas en sus párpados y un labial nude. Por supuesto, las publicaciones se llenaron de likes y comentarios de diferentes usuarios y personajes famosos que le hicieron saber cuan hermosa lució.

Khloé Kardashian imagen de Instagram.