Chow mein de vegetales: un platillo clásico asiático en simples pasos

El chow mein "es un plato basado en un tipo de pasta salteada, de los cuales existen cientos de variantes", esto según Wikipedia. Para nosotros es un platillo que contiene todo lo que nos encanta y más ¡una porción del paraíso! Y eso que no podrás creer lo sencilla que es la receta. ¡A cocinar!

Chow mein. Fuente: Secretos de Cocina

Ingredientes

1 pechuga de pollo.

Para marinar el pollo:

2 cucharadas soperas de salsa de soja.

1/2 cucharadita de 5 especias chinas (opcional, es una mezcla de especias que venden ya hecha).

1 cucharadita de almidón de maíz.

100 gr de fideos de huevo deshidratados.

Un trocito de jengibre fresco

1/2 cebolleta

1/2 calabacín

1 zanahoria

1/2 pimiento rojo

2 cucharadas soperas de salsa de soja para servir

Un poco de aceite de sésamo

Aceite de semillas o de girasol cantidad necesaria

Sal al gusto

Rinde para 2 personas.

Procedimiento

El primer paso para preparar un delicioso chow mein clásico es comenzar cortando la pechuga de pollo en tiras finas y disponerlas en un bol. Luego, añade la mezcla de 5 especias chinas y la salsa de soja y mezcla. Lo que harás después es incorporar el almidón de maíz y volver a mezclar para integrar. Así como está, deja que el pollo repose durante 15 minutos y céntrate en los demás pasos de esta receta. Chow mein. Fuente: Gastrolab

Pon en una cacerola abundante agua, tápala y llévala a fuego fuerte. Cuando llegue a punto de ebullición, agrégale sal y échale los fideos. Cocínalos de acuerdo a las instrucciones del paquete. Cuando ya estén listos, escúrrelos. Ten cuidado de no pasarte de cocción, ya que no es el punto de la pasta que buscamos para este platillo.

Para que los fideos no se peguen hasta servirlos, añádeles un chorrito de aceite de sésamo y, en paralelo, comienza a preparar todas las verduras que necesitarás, porque luego deberás actuar rápido y, si no manejas un orden, te estresarás demasiado y la receta no saldrá como esperabas. Entonces, con los ingredientes ya listos, verás que es super fácil.

El próximo paso es retirar de la cebolleta las raíces, cortar la parte blanca en tiras finas y la parte verde en rodajas. Después, lava el calabacín, retírale los extremos y córtalo en palitos. Ahora pela las zanahorias y lava el pimiento rojo, y corta ambos en tiras finas. Por último, pela el jengibre y pícalo finito.

Lo que harás ahora es tomar un wok o sartén honda, echarle un poco de aceite de semillas o de girasol y llevarla a fuego alto. Cuando esté caliente el aceite, vierte el pollo y cocínalo durante 3 minutos aproximadamente. Ten en cuenta que debes removerlo continuamente para que no se queme. Una vez que lo notes dorado, resérvalo en un plato.

Debes volver a echar un poco más de aceite al wok o sartén e inmediatamente agrega el jengibre, el calabacín y el pimiento rojo, y cocina todo durante 2 minutos, no te olvides de remover. Ahora añade los fideos junto con la zanahoria y la cebolleta, y cocina por 2 a 3 minutos más, removiendo correctamente para integrar. Chow mein. Fuente: Medio Limón

Para continuar con esta receta deliciosa, baja un poco el fuego, incorpora el pollo junto con un poco de aceite de sésamo y la salsa de soja y saltéalo todo junto otro par de minutos. Finalmente, prueba si requiere un poco más de salsa de soja o, si es que prefieres, añádele un poco de sal una vez que tengas todo cocido, ya que no se utiliza previamente porque hace que las verduras suden durante su cocción.

¡Y así de fácil habrás preparado un delicioso chow mein! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.