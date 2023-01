No creerás cómo se veía Belinda cuando era bebé

En la última semana, las redes sociales se vieron repletas de posteos de grandes celebridades internacionales mostrando una fotografía suya de cuando eran bebés. Paris Hilton, Demi Lovato, Gigi Hadid y hasta el tenista italiano Matteo Berrettini se sumaron al reto de la firma de indumentaria BOSS, mostrando el antes y después de la fama bajo el lema “Los jefes no nacen, se hacen”. Entre las personalidades que fueron parte de la campaña se destacó la cantante pop Belinda, quien reveló una imagen suya de bebé enterneciendo a todos sus seguidores.

BELINDA SE SUMÓ A LA CAMPAÑA DE BOSS. FOTO: INSTAGRAM @BELINDA

“BOSSES AREN’T BORN, THEY’RE MADE. Every struggle makes you stronger!! @boss #BeYourOwnBOSS”, escribió Belinda en inglés declarando que cada lucha te hace más fuerte, un mensaje de lo más positivo para que toda persona luche por sus sueños. En la publicación, la intérprete de ‘Bella Traición’ mira hacia la cámara luciendo una sudadera de la marca mientras sostiene en su mano izquierda una fotografía suya de pequeña. En dicha imagen, que se aprecia en blanco y negro, la Beli bebé tiene una mirada preciosa y curiosa, encantando a todos.

BELINDA NACIÓ EL 15 DE AGOSTO DE 1989. FOTO: INSTAGRAM @BELINDA

Los comentarios llenos de halagos no tardaron en llegar al posteo de la diva española-mexicana. “Muñequita divina. Estás idéntica!”; “¡Demasiado hermosa!!!”; “Nuestra princesita ya creció ahora es una princesota te amamos ratoncita”; “Tu naciste siendo boss directa”; “Perfecta desde siempre”; “Una princesa desde bebe”; “Siempre has estado preciosa, pero actualmente estás exageradamente guapa!”; “Prueba fehaciente y contundente que no te has operado el rostro para nada, todos tus rasgos además de particularmente hermosos y perfectos son plena y absolutamente naturales”, escribieron algunos de sus seguidores en Instagram.

La amenaza de Belinda ante los rumores de un nuevo romance

Desde fines del 2022, la cantante nacida el 15 de agosto de 1989 fue blanco de rumores de un nuevo romance. De acuerdo a unos fragmentos audiovisuales filtrados por el matutino ‘Venga la Alegría’, Belinda habría estado saliendo con Gonzalo Hevia, un exitoso empresario mexicano. Pues, en los videos se ve a la artista bailando y besando al hombre en un antro de Polanco, Ciudad de México.

Por esto es que Belinda decidió lanzar una especie de “amenaza” para aquellos que inventaran chismes sobre su vida amorosa. De esta forma, la mujer de 33 años prefirió no hablar directamente sobre una relación amorosa, sino evitar el tema con un divertido mensaje en historias de Instagram. Lo que hizo la intérprete de ‘Ángel’ fue filmar a su muñeco Chucky con el siguiente texto encima: “Si siguen inventando chismes de Beli me les voy a aparecer en la noche. Hablo en serio, no es broma”.