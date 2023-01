Crumble de manzana sin azúcar, un postre super saludable, sencilla de elaborar y en pocos pasos

Esta receta te va a encantar, no solo combina el sabor de las manzanas con almendras, sino que puedes darte un gusto comiendo un postre sano, natural y sin azúcar. Ideal para acompañarlo con la infusión que más te guste. ¡Pon manos a la obra y compártelo con tus seres queridos!

Crumble de manzana sin azúcar. Fuente: Comidas argentinas

Ingredientes

1,8 kg manzanas

Jugo de 1 limón

4 sobres de stevia en polvo (o el endulzante de tu preferencia)

1 taza de almendras

2 taza de harina integral

1,5 taza de avena instantánea

2 cdas. de semillas de lino

8 cdas de aceite de oliva

1 cdita. de canela

Porciones 8 o 10 unidades

Procedimiento

El primer paso para preparar un delicioso crumble de manzana sin azúcar es empezar lavando y pelando las manzanas. Si te parece más práctico, puedes utilizar un pela papas, si no puedes quitarle la cáscara también con la ayuda de un cuchillo, como te sea más fácil. Luego córtalas a la mitad y quítales el centro y las semillas. Es importante que las cortes en láminas finas, como si estuvieras cortando al estilo juliana. Crumble de manzana sin azúcar. Fuente: El cordillerano

En una fuente para horno acomoda las rodajas de manzana un poco encimadas, y cubre toda la superficie. Luego que con paciencia hayas cubierto todo el molde, rocíalas con el jugo de un limón. Esto hará que no se oxiden. Ahora encárgate de hacer el crumble. Comienza a machacar las almendras. Puedes hacerlo con la ayuda de un palo de amasar. Para hacer esto, no las retires de la bolsa y, con un palo de amasar, aplástalas hasta que queden trituradas, si no funciona, utiliza un cuchillo o un mortero. Es importante que no queden muy molidas, sino que se noten los trocitos.

Lo que harás ahora es colocar la harina integral en un recipiente junto con la avena y las almendras. Añade una pizca de sal y la stevia en polvo, la cantidad de endulzante es tu gusto, para esta receta te recomendamos añadir 4 sobres pero puedes agregarle más y quedará más dulce, esto depende de cuán dulce lo quieras.

Incorpórale a la mezcla anterior una cucharadita de canela y dos cucharadas de semillas de lino, que van a hacer que el crumble quede crocante. Ahora agrega aceite de oliva. Si bien el crumble originalmente lleva mantequilla, queda riquísimo con aceite de oliva, pruébalo que no te arrepentirás. Empieza a mezclar y notarás que este crumble queda un poco desarmado, pero si lo quieres más armado solo deberás utilizar más harina que avena. Crumble de manzana sin azúcar. Fuente: Granvita

Lo que harás ahora es colocar la mezcla encima de las manzanas, no lo aplastastes y procura que el crumble cubra toda la superficie. Lleva al horno a 180ºC durante 40 minutos y, una vez pasado ese tiempo, chequea si está dorándose la parte de arriba, es decir, la superficie. También, para notar si está cocido correctamente, puedes pincharlo con un cuchillo, y si las manzanas en el interior están tiernas mientras que la parte del crumble está dorada y durita ¡ya estará listo! Aunque si llega a suceder que el crumble está muy dorado pero las manzanas aún no están cocidas, tapa el molde o fuente con papel aluminio para que no siga dorándose y se cocine en forma pareja.

¡Así ya tendrás listo un exquisito crumble de manzana sin azúcar! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.