El día que Sienna Miller tuvo que recrear el peor momento de su vida en una escena

En la serie Anatomía de un escándalo, todo su argumento gira en torno a la vida privilegiada de Sophie, la esposa de James, un poderoso político británico. Luego de que sale a la luz una infidelidad, se da inicio a un drama que crece constantemente.

Parece una broma de mal gusto que la actriz Sienna Miller haya tenido que recrear el peor momento de su vida en una escena.

Ante todo, vale recordar que quien le da vida a Sophie en la serie es justamente Sienna Miller. Y parece una broma del destino, ya que en una escena tuvo que recrear el peor momento de su vida que,pensaba, ya había sanado.

Se trata de la coincidencia que tuvo que enfrentar en la ficción, debido a que tuvo que actuar una infidelidad como conflicto central, donde ella fue la engañada, y que años antes ya había transitado en su vida real.

“La sensación de que algo está a punto de salir a la luz, sobre lo que no tienes absolutamente ningún control, es una situación angustiante”.

Aunque este triste momento de su vida personal fue hace tiempo atrás, pareciera que los creadores de la serie, David Kelley y Melissa James Gibson, la hubiesen escrito pensando en ella y en el peor momento de su vida.

La escena: Sienna Miller recreó el peor momento de su vida

En la escena, Sophie se entera de que su esposo James había tenido una aventura con una compañera de trabajo. Sin duda, dicha situación a Sienna le resultó más que familiar apenas le dieron el guion. Asimismo, cuando presentó el proyecto ante una entrevista, manifestó que la historia la atrapó al instante.

Al punto de que leyó el libreto en apenas dos días, ya que cada página la llevaba a leer más. Fue como si estuvieran hurgando en una vieja cicatriz, en el peor momento de su vida. Sienna Miller vivió un romántico y escandaloso matrimonio junto a Jude Law, quien le fue infiel.

Vale recordar que el caso de infidelidad en la vida real de Sienna Miller salió a la luz mientras ella se encontraba en Londres protagonizando la obra teatral As You Like It, de William Shakespeare.

Ella misma recordó durante una entrevista con The Daily Beast lo siguiente: “Con ese nivel de angustia pública, tener que salir de la cama y estar de pie frente a 800 personas cada noche, es lo último que quieres hacer”.