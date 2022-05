El drama de Sienna Miller: “Anatomía de un escándalo se parece a…”

Anatomía de un escándalo se convirtió en una de las producciones más vistas dentro de la plataforma de Netflix en las últimas semanas. La miniserie cuenta con la actuación de Sienna Miller, y la vuelve a posicionar con este éxito en el foco de todos los flashes.

La historia se basa en la vida de Sophie, interpretada por la mencionada actriz, que descubre que su marido, James, un importante político es el protagonista de un gran escándalo de infidelidad. Todo un drama que irá empeorando a medida que avancen los capítulos.

Lo cierto es que Sienna Miller al principio quiso rechazar el papel de Sophie debido a las grandes similitudes que había entre el personaje y su vida personal. La actriz encontró a su pareja, un famoso actor, siéndole infiel.

En 2004 la rubia conoce a Jude Law en el rodaje de la famosa película Alfie. El amor entre ellos fue a primera vista y rápidamente comenzaron una historia de amor. A los pocos meses ya se habían comprometido. Eran sin lugar a dudas la pareja del momento.

Sin embargo, en 2005 y seis meses después de haberle propuesto matrimonio el actor le confiesa que estaba viviendo un amorío con la niñera de los tres hijos que él tenía de su matrimonio anterior con Sadie Frost.

En aquel entonces Sienna Miller estaba protagonizando en Londres la obra de teatro de Shakespeare, As You Like It, por lo que tiempo después y en diálogo con The Daily Beast reveló: “Con ese nivel de angustia pública, tener que salir de la cama y estar de pie frente a 800 personas cada noche, es lo último que quieres hacer”.

Todo esto significa un paralelismo para la actriz en la serie, ya que la situación se repite y eso la hizo dudar de aceptar este gran desafío. Afortunadamente se animó a enfrentar los recuerdos del pasado y Anatomía de un escándalo la volvió a posicionar como una de las actrices del momento, lo que le permite alejarse de los papeles secundarios que venía obteniendo en el último tiempo.

“Tengo una especie de memoria muscular sobre muchas de sus experiencias. Así que estaba bastante abierta”, dijo Miller sobre lo que significó aceptar el papel de Sophie.