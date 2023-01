Las bellas muchachas que renunciaron a la corona de ser Miss Universo

A días de que se lleve acabo la gran final del certamen de belleza, Miss Universo, se dio a conocer que dos de las modelos concursantes: Diana Tashimbetova (Kazajistán) y Kate Alexeeva (Letonia) han decido bajarse del reality para preservar su integridad física y mental.

El motivo de la renuncia

Debido a que se corrió la voz sobre esta situación, las modelos tuvieron que exponer las razones por las cual tuvieron que hacerse a un lado y así es cómo lo comunicaron por medio de sus redes sociales, la primera fue Kate.xeeva en formato de reel.

En el caso de Kate no fue ella quién dio ese paso si no uno de sus amigos Radames quién avisó que renunciaba porque estuve con covid y esto decía:

"En este momento se que estás llena de mucha frustración y rabia, cualquier chica que se ha preparo con tu disciplina, con tus ganas, con tu responsabilidad lo estaría. Pensaste que era fácil, pero cuando viste la ardua preparación te retaste cada día para hacerlo mejor y dar un buen resultado. Hoy el COVID tocó tu puerta apagando una ilusión y una meta, pero estoy seguro que cuando te levantes vendrás con mucho más fuerza y determinación, por qué algo que si me demostraste que eres una mujer de retos", comenzó su amigo sobre el contundente paso al costado demostrando que no ha sido por elección si no en modo de causa mayor.

"@missuniverse.latvia tiene una gran representante, una mujer inteligente, con un gran mensaje para dar al mundo. Estoy orgulloso de ti. Espero que te recuperes rápido y que esté 2023 escuchar y ver tu bandera en el venidero MU, ahora es que hay Kate para rato, así que prepárate mejor para el 2023", incentivando a que siga luchando por el sueño que tal vez puede continuar más adelante.

"Lo que hoy te de duele te hará más fuerte, así que ánimos y seguir trabajando para la nueva contienda???. Te aplaudo de pie por la gran mujer que eres, eres una gran reina", cerró en apoyo a la Miss de Letonia".

La dureza

Distinto ocurrió en el caso de Miss Kazajistán quién directamente apuntó contra la organización del certamen y esto puso el 30 de diciembre del año anterior, exponiendo la situación ante sus 12 mil seguidores en Instagram.

En una especie de desahogo la modelo escribió:

"Los organizadores anunciaron oficialmente mi participación en el certamen 71 de Miss Universo en Nueva Orleans (aunque con este anuncio entendieron que el plazo era ajustado, pero me aseguraron que llegarán todo a tiempo, "no te preocupes, nosotros también estamos en meses cortos" preparados para el concurso de Miss Kazajstán y todo fue exitosamente para nosotros entonces surge la pregunta, si tenemos plazos cortos, entonces por qué me registré como participante de Kazajstan en el 710 concurso, por qué estaba filmando para missuniverse, por qué t Oye", denunció públicamente debido a un supuesto mal arreglo en la organización del concurso.

¡Fuertisimo!