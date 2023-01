Camilo y Evaluna quieren que Índigo, su bebé, sea no binario

Evaluna y Camilo son una de las parejas más populares del momento. Se conocieron en 2014 en un evento en Colombia y tiempo después empezaron a salir. Al día de hoy y fruto del gran amor, tienen a Índigo, su primer bebé juntos. Recientemente salieron a la luz rumores de una crisis de pareja, en varios medios de comunicación. Sin embargo, para Año Nuevo publicaron una foto juntos, más unidos que nunca. Ahora una vez más vuelven a ser criticados y analizados debido a la crianza de Índigo.

Evaluna y Camilo. Imagen de Instagram.

Desde el día del nacimiento, los padres y toda la familia Montaner han mostrado un hermetismo con respecto al bebé. De hecho, han preferido no compartir fotos de su rostro, simplemente en algunas ocasiones han mostrado imágenes donde aparecen los pies, las manos o la espalda. Las celebridades prefieren dejar la vida del bebé detrás de las cámaras, para mantener su privacidad y seguridad.

Sin embargo, Evaluna y Camilo se mostraron dispuestos a contar varias cosas, como por ejemplo el lugar y otros detalles del parto y el hecho de que la cantante se comió la placenta. Recientemente, se dio a conocer que la pareja quiere que Índigo sea un bebé con género no binario, por esta razón optaron por un nombre unisex.

Según reveló el programa mexicano de Telemundo, 'Al rojo vivo', los artistas eligieron no etiquetar al bebé con un género. De esta manera Índigo podrá elegir y tomar sus propias decisiones cuando sea mayor. El género no binario es la denominación que se aplica a los individuos que asumen una identidad de género que se halla fuera del binarismo, debido a que su identidad autodesignada no se percibe totalmente femenina o masculina.

La información que reveló el programa de televisión generó una catarata de críticas de cientos de usuarios en las redes, porque muchos se mostraron cerrados a la decisión que tomaron los padres. Sin embargo, la otra mitad de las personas apoyó a los cantantes.