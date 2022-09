Chanel Terrero le pondrá su voz a un clásico tema de Pinocho

Chanel Terrero, es una mujer polifacética de 31 años que a lo largo de su vida ha pasado por diferentes rubros como del baile, actuación, canto y la comedia musical (habiendo estado en obras como: El Rey León, Mamma Mia, Flashdance y el Guardaespaldas).

En el 2010 fue una de las bailarinas de Shakira en los MTV Europe Music Awards (EMA), siendo parte del cuerpo del staff.

En aquel momento Chanel expresó lo que sintió al estar arriba del escenario: "Shakira es muy profesional, fue la primera vez que me subía con tanta gente mirando , fue un shock subirme y ver a tanta gente cantar las canciones. Había una energía brutal y creo que esa experiencia no la volveré a repetir porque no era tan consciente cuando me subí al escenario, de que eso iba a pasar, es algo que fue único y que me quedó en el recuerdo".

Chanel Terrero una artista todo terreno

La artista logró convertirse en una gran representante de la emisora Eurovision y allí presentó su primer videoclip como cantante solista llamado "Slomo", una gran puesta en escena super sensual:

El gran anuncio

Sucede que el 17 de julio, Chanel compartió un posteo en su Instagram ante sus 580 mil fanáticos de la red social en la que se la veía en un estudio, rápidamente empezaron a preguntar de qué se trataba.

Allí en la descripción se podía leer: Heyyyyy, estamos haciendo música. Se podría decir perfectamente que: #SeVienenCositas #HayUnaHistoria.

Previamente la artista de Eurovision dio algunos indicio en su cuenta de Twitter sobre su nuevo proyecto que la tenía tan emocionada: "Dentro de unos días me voy a meter en el estudio para grabar algo que me hace mucha ilusión".

Ya alimentando cada vez más el ruido de que se trataba de un nuevo compromiso de la mano de la plataforma de streaming de Disney Plus, citó un tweet qué venía del icono del ratón.

En la cuenta oficial de Disney Plus aparecía un video con una artista en modo incógnito luciendo un enorme vestido de espaldas en un teatro, mientras de fondo se oye un piano com la música instrumental del castillo de Disney World.

Mientras que la descripción se llegaba a leer: "Ella será la encargada de cantar 'La estrella azul' en la nueva peli de Pinocho, ¿Adivinas quién puede ser o necesitas más pistas", decía en el anuncio.

Rápidamente los usuarios empezaron a tirar el nombre de Chanel Terrero y ella únicamente atinó a responder con una carita y una estrella.

La canción original titulada 'When you Wish Upon a Star', fue compuesta por Ned Washington y Leigh Harline y está catalogada cómo la más exitosa de la historia de Walt Disney World.

¿Cuándo llega la remake?

Este 8 de septiembre Disney Plus prepara una de sus tantas remakes de los clásicos, vueltas live action recreados de diversas épocas y en este caso situado en 1940 y es que ahora llega, Pinocho, esta renovada apuesta protagonizado por: Tom Hanks (Como Gepetto), Joseph Gordon Levitt y Cintia Erivo (en la piel de la hada madrina), allí se conservarán las canciones del film original.

