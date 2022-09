El emotivo homenaje de Miley Cyrus a Taylor Hawkins que fue aplaudido

Miley Cyrus ha sido parte del 'Hawkins Tribute', que se extendió del 3 de septiembre y que se ha hecho por última vez el 28 de septiembre, un evento llevado a cabo en el KIA Forum de los Angeles en el que se recordó al batería de Foo Fighters, Taylor Hawkins y del que han sido de la partida muchos artistas para darle el último adiós, en un homenaje conmovedor: Brian May, Roger Taylor, Geddy Lee, Alex Lifeson, Liam Gallagher y Chrissie Hynde, son algunos de los fuertes nombres que han estado sobre el escenario.

"Una petición personal de la misma leyenda. #TaylorHawkins mi amigo, mi idolo... mi vecino. Creciendo en una granja nunca pude ver la luz de otra casa cerca, pero vivir junto a Taylor durante los años que hice en LA fueron algunos de los momentos más divertidos de mi vida. Extraño tanto a Taylor como todos los demás. Fue un honor celebrarlo anoche y actuar con @defleppard. ¡Tan afortunada de haberlo conocido no sólo como superestrella, sino de haber pasado tiempo viéndolo simplemente ser un padre y un marido! ¡Anoche fue la forma más especial de recordar a la persona más especial! @foofighters para siempre, rezaba la descripción de un posteo en el que comparte un audio original de Taylor Hawkins en el que se demostraba lo que la quería.

Miley Cyrus se subió al estadio de Wembley para cantar junto a Def Leppard y Patrick Wilson, 'Photograph'.

No es la primera vez que lo recuerda

En su paso por el Lollapalooza Brasil, la artista le dedicó 'Angels Like You', a su gran amigo.

En aquel momento y previo a cantar su tema perteneciente al disco 'Plástic Hearts', Miley quebró en llanto previo a presentar el tema: "Muchas gracias a todos, creo que todos escucharon las noticias de que perdimos a una gran leyenda del rock, mi amigo Taylor Hawkins", empezó diciendo mientras que se ahoga en llanto.

"Solo quiero enviar mis deseos de paz a la familia de los Foo Fighters y a la familia Hawkins. No sé cuánto más pueda cantar esta canción o cuánto voy a poder aguantar", continuó.

Luego se refirió al trágico momento que ella vivió junto a su familia cuándo un rayo impactó en el descenso de su avión: "Tuvimos una experiencia terrorífica estábamos volando a otro de los festivales y tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia y a la primera persona que llamé fue a Taylor", siguió.

Lollapalooza BR.

El pedido de Miley y las luces encendidas en homenaje a Taylor

La artista lamentó no haber tenido el último reencuentro con su gran amigo: "El estaba en el festival, en ese momento podría haber visto a mi amigo y no lo hice así que estoy muy triste pero hubiera hecho lo que sea por verlo una última vez pero se que cada vez que esté en el escenario, y cada vez que toque con mi banda el estará", cerró y luego continuó a presentar 'Angels like you' en homenaje homenaje Hawkins.