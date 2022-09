El llamativo y sorprendente regalo que recibió Rosalía

Un clásico de los conciertos es que a los artistas les vivan arrojando objetos al escenario desde pancartas, flores, peluches, entre otras cosas. Pero a Rosalía la han sorprendido de una manera muy particular... ¡Con un anillo!

La artista en medio de su Motomami Tour por Toronto recibió por parte de un fanático de obsequio una joya de la reconocida joyería, Pandora.

. @Rosalia recibiendo un anillo de la marca "Pandora" de un fan durante su concierto en Toronto #MOTOMAMITOUR pic.twitter.com/XMKuFcZpy4 — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) September 24, 2022

El user @fernandoRdzE publicó un video del sorprendente momento en el que se la oye decir: "Fanny are you asking what you think you arrojando asking? Okey I love you so much".

Fuente: Imagen / Twitter

La reacción de Rosalía

Los 30 de La Rosalía

Actualmente la artista se encuentra celebrando sus 30 años de edad y comparte el día a día junto a su novio, Rauw Alejandro con quién ha viajado a Nueva York para celebrar a lo grande, y así es cómo lo muestra en su red social de @rosalia.vt de más de 22 millones de seguidores.

En el posteo se puede observar un carrousel de 10 fotos de las actividades que fueron haciendo juntos: recorrido por foodtrucks callejeros, salida a espacios de diversión, paseo por Little Italy, el centro de Nueva York y festejo con torta y flores.