Lo está llevando La Rosalia: el corte de pelo que luce perfecto en todo tipo de rostro

La cantante española Rosalia no se quiso quedar afuera de la tendencia. Será por eso que publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto con su reciente cambio de look, ¿y adivinen qué? Eligió el corte bob que todas están llevando.

Allí la cantante aparece mirando a cámara con un mechón de pelo más corto que el resto de la melena. La foto dice: "Just did it" o lo que es lo mismo, simplemente lo hice. Rosalía,

Al parecer, La Rosalía eligió un corte de pelo que es tendencia y lo será por siempre, ya que tiene la particularidad de estilizar el rostro. Es ideal para las mujeres de rostro redondo. Aunque luce bien en cualquier cutis.

Para que un bob sea perfecto el mechón de pelo en cuestión deberá estar a la altura de la mandíbula. El mismo queda bien con la raya en medio, ondulado de forma natural y también con movimiento.

Lo bueno es que Rosalía se sumó y hasta se ve más joven. Según cuentan sus allegados, su estilista le sugirió hacer un cambio de look y ella aceptó. Es por eso que debe estar bien hhecho, ya que implica un cambio de look tan grande. ¿Ya la viste? ¡Te la presentamos!