Adapta estos ejercicios de gimnasio a tu rutina en casa, de la forma más sencilla

Comenzar a hacer actividad física no debe ser un impedimento para nadie. Pero lo cierto es que no todos pueden afrontar los costos de ir a un gimnasio o de tener un entrenador personal. También están los casos de quienes tienen los conocimientos necesarios para hacer sus propias rutinas en cualquier lugar, prefiriendo ejercitarse al aire libre o en la comodidad de la propia casa. Cualquiera sea el caso, traemos algunos de los ejercicios clásicos del gimnasio adaptados al hogar, para realizarlos de la mejor manera aunque no se cuente con las mismas máquinas.

Durante la pandemia, la influencer y gurú del fitness Hannah Bower comenzó a realizar una serie de clips en los que adaptó los ejercicios tradicionales de los gimnasios con diferentes elementos del hogar. El objetivo que tenía era el de incentivar a sus seguidores a seguir entrenando para mantenerse saludables y fuertes mientras prevenían contagiarse de Covid-19. "Sin gimnasio, sin problema", escribió la experta en la cuenta de @squatguide: "La verdad es que estas alternativas funcionan, sirven para tener un entrenamiento efectivo en casa".

Extensión de espalda

Este ejercicio suele practicarse sobre una máquina de gimnasio en la que debemos apoyar la pelvis para subir y bajar la espalda recta mientras mantenemos los codos flexionados con las manos sobre nuestra cabeza. Para ponerlo en práctica en casa puedes probar con diferentes alturas, desde el sofá, una silla, mesa, cama o lo que mejor se adapte a tus medidas. Luego, la experta recomienda colocar los talones contra la pared o alguna superficie plana. En seguida, haces el mismo movimiento que en el gimnasio, recordando contraer el abdomen y con cuidado de no realizar hiperextensión, es decir, no bajes tanto.

Sentadillas

En el gimnasio, se suelen practicar sentadillas con el peso de la barra. Para sustituirla, puedes recurrir a las bandas elásticas, las cuales deberán tener un nudo, ir sujetas con la planta de los pies y pasarlas luego por detrás de los hombros. Cuando tengas las bandas listas, procede a realizar las sentadillas tradicionales, teniendo cuidado de no sobrepasar la rodilla con la punta de los pies.

Prensa de piernas

Las bandas elásticas serán de gran ayuda para adaptar el ejercicio de prensa de piernas en el hogar. También deberás realizar un nudo y sostener un extremo con las manos, mientras que el otro extremo irá bajo las plantas de los pies. Recuéstate sobre una esterilla y comienza a realizar extensiones de piernas.

Recuerda realizarte chequeos médicos siempre antes de comenzar a hacer ejercicio físico o rutinas de fuerza. Asimismo consultar con un profesional que supervise tu rutina y haga seguimiento de la misma.