Becky G posó con un increíble vestido y paraliza las redes sociales

La reconocida cantante Becky G, el día de ayer publicó algunas fotos en sus redes sociales. La artista muchas veces comparte publicaciones e historias con fotos para publicitar sus canciones o sus trabajos. Sin embargo, el día de ayer la joven subió algunas postales en uno de los eventos más reconocidos de la moda a nivel mundial.

Becky G. Imagen extraída de Instagram. Cuenta: @beckyg

La cantante asistió, nada más y nada menos, que al New York Fashion Week. Solo algunos famosos, artistas, y actores tienen el privilegio de presenciar los shows que muestran las nuevas tendencias de moda. En este caso Becky no se quedó atrás y por supuesto que asistió al evento. Por esto mismo, publicó algunas imágenes posando con su look antes de asistir al lugar. La cantante eligió usar un vestido con hombreras, tipo blazer oscuro con unas franjas con brillos en color negro. Asimismo, acompañó el atuendo con unos zapatos de tacón, del mismo color.

Becky G. Imagen extraída de Instagram. Cuenta: @stylememaeve

La joven utilizó ese outfit para asistir al desfile la distinguida marca Area, que presentaba su nueva colección otoño invierno. Pero, eso no fue todo, porque la artista también asistió a otro de los desfiles, así que se cambió rápidamente. En estos eventos de moda es muy común que los famosos participen en varios desfiles el mismo día, sin embargo jamás usan la misma ropa para ir a eventos de las diferentes marcas.

Becky G siguió la costumbre, así que para asistir al evento de Laquan Smith, otra de las prestigiosas marca de diseño, se cambió el look y lució un ajustado vestido blanco hasta el piso con transparencias y brillos. Finalmente, para terminar el tour por las pasarelas de Nueva York, salió con algunas de sus amigas que pertenecen al mundo de la moda, Maeve Reiily, LALA y Morgan, su estilista. Para cerrar la noche las amigas disfrutaron unos tragos, algunas canciones de baile y obvio, de la moda.