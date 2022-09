Cuál fue el programa de TV favorito de la reina Isabel II

En una oportunidad, la reina Isabel II le confesó a un periodista cuál era su programa de televisión favorito. La respuesta sorprende ya que se trata de una comedia británica no muy conocida a nivel mundial: The Kumars at No. 42.

El dato lo compartió Phil Jones, periodista que en 2001 tuvo la oportunidad de intercambiar unas palabras con la reina Isabel II en el marco de un evento que se dio en el Palacio de Buckingham.

Como el diálogo fue informal y no estuvo inscripto en una entrevista, Jones se guardó lo que le dijo la reina durante muchos años, ya que lo consideró casi como un secreto de estado.

Sin embargo, unos 20 años después decidió que era momento de compartirlo con el mundo. Phil primero recordó que la reina tenía una especial predilección por Terry Wogan, presentador de radio.

Nervioso, ya que estaba hablando largo y tendido con la mismísima reina y no sabía qué decir, Jones tuvo una idea: la de preguntarle cuál era su programa de televisión favorito.

La madre del príncipe Carlos, ahora devenido en el rey Carlos III, lo sorprendió con su respuesta: le dijo que era The Kumars at No. 42.

The Kumars at No. 42: las claves del programa favorito de la reina Isabel II

The Kumars at No. 42 es una comedia cuya historia se centra en la familia india ficticia que le da nombre al programa. La misma está compuesta por dos padres que apoyan el sueño de su hijo de convertirse en un famoso presentador de televisión, y para esto le construyen un estudio doméstico en el patio trasero de la casa.

The Kumars at No. 42, la serie favorita de Isabel II

La serie favorita de Isabel II alcanzó un total de 53 episodios y se emitió principalmente entre 2001 y 2006. En 2014 tuvo una breve reaparición, la cual contó con varios invitados de lujo.

Algunos de ellos son Daniel Radcliffe (el protagonista de Harry Potter), Olivia Colman (quien luego personificaría a la reina en The Crown) y Terry Gilliam, el miembro de los Monty Python.

¿Qué opinas? ¿Te la imaginas a la reina Isabel II riéndose a carcajadas con esta singular comedia británica?