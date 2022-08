¿Recuerdas el papel de Belinda en The Cheetah Girls?

Belinda es una de las artistas que vimos crecer en nuestras propias pantallas. Pues, empezó a actuar en diferentes telenovelas mexicanas, siendo tan solo una niña. Si bien nació en España, Belinda Peregrín Scüll se fue con su familia a vivir a México a una temprana edad. Allí, su madre la anotó en clases de canto y actuación, y consiguió su primer papel en la teleserie “Aventuras en el tiempo”, donde debutó a sus 10 años. Desde ese momento, la carrera de la joven actriz fue en ascenso.

En su niñez y adolescencia, Belinda actuó en otra decena de teleseries, haciéndose cada vez más célebre. ¡Hasta audicionó para ser la protagonista de Hannah Montana! Pero su reconocimiento internacional llegó de la mano de la música, después de firmar con la discográfica BMG. En 2003 llegaría su álbum debut que la catapultó a la fama mundial. Bajo un nombre homónimo, el primer material de estudio de Belinda contenía hits como “Ángel” y “Lo siento”, que sonaban en cada estación.

Años más tarde, la cantante de 33 años continúa adelante con su carrera artística, luego de haber hecho una pausa durante su relación con Christian Nodal. Este año Belinda protagonizó la aclamada serie de Netflix, “Bienvenidos a Edén” y ha colaborado con diferentes artistas para algunos sencillos. Además ella asegura que pronto lanzará un nuevo álbum para el que está trabajando muy duro. Sólo debemos ser pacientes para poder escucharlo.

Así de hermosa lucía Belinda en The Cheetah Girls 2.

Mientras Belinda prepara su próximo material musical, nosotros traemos a colación una de las apariciones no tan recordadas pero muy importantes para la carrera de la intérprete de “Egoísta”. Se trata de su participación en la segunda película de “The Cheetah Girls”. ¿La recuerdas?

La aparición de Belinda en The Cheetah Girls

Sí, Belinda estuvo en la segunda película de Disney Channel “The Cheetah Girls” (2006). A pesar de no haberse quedado con el papel de Hannah Montana, la joven actriz logró aparecer en el filme estadounidense convirtiéndose en toda una artista internacional. Lo cierto es que pocos lo recuerdan; si eres uno de ellos, te refrescamos la memoria.

En la cinta de Disney, Belinda se puso en la piel de Marisol, una joven solista que podía causar la disolución del grupo juvenil “Cheetah”, cuyas integrantes viajaron a España en busca de su consagración artística. La cinta estaba dirigida por el mismísimo Kenny Ortega (High School Musical) y protagonizada por Raven-Symoné, Adrienne Bailon, Kiely Williams y Sabrina Bryan. ¡Y Belinda trabajando con todos ellos!

“The Cheetah Girls” causó gran furor cuando se estrenó y ni la propia Belinda podía creer que haya sido parte de él, aunque estaba muy orgullosa de haberlo conseguido. "Luché por esta película, he trabajado mucho desde los nueve años, estudié inglés... el doblaje no lo hice yo, me encontraba grabando el disco Utopía y lo hizo otro, quiero escucharlo, debe oírse chistoso", comentó la cantante para una entrevista de Los 40 al estrenarse el filme.

La cantante tiene una escena estelar al cantar sola el tema “Why Wait”. ¿Ahora sí la recuerdas?