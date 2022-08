Este es el video de Livia Brito más visto en Tik Tok, y con razón

Siempre que ella aparece con un nuevo post, video o rutina, encandila la red. Pues se trata de una de las mujeres más bellas del mundo del espectáculo, además de ser una de las más celebradas por interpretar papeles inolvidables en diferentes telenovelas mexicanas. Hablamos de Livia Brito, la actriz de 36 años que ha destacado por sus protagónicos en “Mujer de nadie”, “La desalmada” y “Triunfo del amor”.

Si bien la actriz cubana es sumamente reconocida por sus papeles en la pantalla chica, también se mantiene en boca de todos por todo aquello que comparte a sus más de 7 millones de seguidores en Instagram. Pues, en esa red social, Livia vuelca sus más radiantes fotografías en las que luce un cuerpo de infarto, así como revela sus rutinas de ejercicio y de cuidado personal para todo aquel que quiera verse como ella.

Pero Instagram no es la única red social que domina Brito. Es más, hace un par de años la intérprete de Fernanda Sandoval en “Triunfo del amor” se sumó a la plataforma de videos china, Tik Tok. Desde ese entonces fue ganando millones de seguidores hasta alcanzar la cifra de 11.1 millones de usuarios que la siguen actualmente. Pues, nadie quiere perderse ningún video de los que publica Livia Brito en su perfil, que van desde bailes, actuaciones hasta momentos familiares.

Cada uno de los videos que sube Livia Brito a Tik Tok, rápidamente se vuelve viral. Aunque, algunos llegan a tener muchas más visualizaciones que otros, rompiendo algunos increíbles récords.

Lo más visto de Livia Brito en Tik Tok

Livia Brito sabe sacarle provecho a cada red social, pero mucho se ha esforzado mucho más para entretener a sus seguidores de Tik Tok. En su perfil oficial, la actriz comparte videos entrenando, sumándose a otros famosos trends, bailando y actuando, por supuesto. Allí cuenta con cientos de clips que sobrepasan las 100 mil visualizaciones, pero algunos de ellos han escalado hasta las 50 millones. ¡Una locura!

En mayo del 2020, en plena cuarentena por la pandemia, Livia Brito aprovechó su tiempo libre para subir videos que provocaron revuelo en Tik Tok. El más popular hasta el momento fue el que compartió con la descripción de “Clase de twerk”. Entonces, todos sus seguidores esperaban ver a la actriz enseñando a practicar ese estilo de baile, caracterizado por mover bruscamente las caderas. Sin embargo, se la puede ver agachándose al ritmo de la música hasta que frena y dice: “Ah, pero me querías ver perrear, ¿verdad? Pues no me sé mover. I’m sorry for you (Lo lamento por ti)”.

El clip sobrepasa las 57.5 millones de reproducciones, así como alcanzó los 3 millones de “me gustas” y comentarios hasta del creador del sonido que utilizó, quien le dio las gracias por hacer un video con ese audio, puesto que lo hizo más popular.