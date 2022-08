Qué dijo Chris Pérez sobre el día que escuchó cantar a Selena Quintanilla

Selena Quintanilla comenzó a dar sus primeros pasos en la música cuando tenía apenas 10 años. Fue su papá quien la impulsó a cantar en Los Dinos, la banda que conformó junto a sus hermanos. Era estadounidense con ascendencia mexicana y por este motivo, las melodías que interpretaba eran en español.

Selena Quintanilla junto a su esposo Chris Pérez

En 1995, cuando se encontraba en lo más alto de su carrera, la presidenta de su club de fans la sorprendió por la espalda y le quitó la vida de un disparo. La noticia impactó al mundo entero y millones de personas lloraron su muerte. Hoy, a casi 30 años de aquél terrible día su música sigue sonando bien fuerte y no hay quien no la haya escuchado.

Pocos días atrás, salió un nuevo sencillo de la artista: Como te quiero yo a ti. El single pertenece al álbum que a fin de mes verá a la luz. La canción fue escrita por Ricky Vela, quien también compuso sus éxitos clásicos como Fotos y Recuerdos, El Chico Del Apartamento 512 y No me queda más. La melodía describe un amor no correspondido y se la escucha a Selena cantando con su característica voz apasionada y poderosa.

La Reina del Tex-Mex estaba casada con Chris Pérez, el guitarrista de su banda. La pareja contrajo matrimonio a escondidas en 1992 debido a que la familia de la artista no apoyaba la relación. Vivieron un verdadero "amor prohibido" y finalmente, a los Quintanilla no les quedó más remedio que aceptar el vínculo por el bienestar de la joven.

Selena Quintanilla y Chris Pérez

A los jóvenes los unió su pasión por la música y cuando él la escuchó nunca creyó todo lo que después pasaría. "La primera vez que oí cantar a Selena jamás imaginé que sería parte de su banda; y menos aún que un día se convertiría en mi adorada esposa", recordó el guitarrista.