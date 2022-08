Mónica Ayos desfiló con un bellísimo jumpsuit y se llevó todas las miradas

Semanas atrás, Mónica Ayos celebró sus 50 años. "Llego emocionalmente iluminada y en paz con mis aciertos y pifies, llegar adonde llegué contra todos los pronósticos ya desde la cuna es suficiente motivo para festejar", señaló en diálogo con Teleshow.

Y agregó: "Lo que sea que me trajo hasta acá para ser la que soy hoy fue conveniente. Llego a mi cumple con una familia hermosa, con mil viajes hechos y mil mas por hacer, con una carrera que tomó un vuelo alucinante y sabiéndome plena".

Mónica Ayos

Sobre cómo se encuentra hoy, Ayos indicó: "Miro hacia adelante sin miedo y hacia atrás sin reproches, el balance al que llego es hermoso. Tuve etapas de mi vida donde me rompí mucho, quien conoce mi historia lo sabe, y además de rota también fui muy vulnerable. Sin embargo con el tiempo y las decisiones aprendí mucho y me volví fuerte sin perder mi nivel de sensibilidad y al rearmarme en esos pedazos de mí, fui descubriendo esa polenta que solo aparece cuando no hay mas opción que salir adelante y buscar el destello en la oscuridad".

Mónica Ayos cumplió 50 años

"No me vería tan orgullosa de mi presente si me repito o me pongo a clonar patrones de hace 30 años atrás, creo que mi versión fue siempre hacia adelante, nunca di un paso atrás aún con lo fácil que resulta marearse y perderse en un mundo absolutamente globalizado por las redes", señaló.

En Instagram, es una de las figuras argentinas que más activa se muestra y genera un gran alboroto cada vez que sube nuevo material. Ahora, en una de sus últimas publicaciones compartió un video desde el gimnasio que se llevó todas las miradas. En las imágenes se la ve desfilando un bellísimo jumpsuit gris con una gran sonrisa en su rostro.

"Impecable y siempre correcta una gran mujer gracias por los valores de familia y mujer que tenés. Nunca grosera nunca desubicada. Sos admirable y de gran ejemplo", le expresó una usuaria en los comentarios a la mujer de Diego Olivera.