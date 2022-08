Lourdes León, la hija de Madonna que busca su lugar en la música

Lourdes Leon es hija de la reconocida y talentosisima reina del pop de las últimas décadas, Madonna y parece que sigue los pasos de su madre. La joven de tan solo 25 años ya está dando sus primeros pasos en el camino de la música y acaba de estrenar Lock & key su primer single, compuesto y dirigido por ella misma y coescrito por Alexandra Drewchin mejor conocido como Eartheater.

La canción que ya tiene algunos días de lanzamiento da que hablar por la serie de tomas en la que se la ve yendo de un lugar hacia otro como en una de las partes cuando ella aparece bailando en el cementerio Machpelah, ubicado en Nueva York, y como luego despliega toda su sensualidad mostrando su exhuberante cuerpo casi sin ropa más alejada en una playa.

En octubre del año pasado Lolahol, (cómo se hace llamar artisticamente) estuvo en diálogo con el medio digital Interview Magazine ella ya había dicho cuales eran sus deseos en la red carpet de la Met Gala: "Estar como modelo es una de mis pequeñas decisiones, disfruto mucho de hacer campañas pero no soy simplemente eso tambien bailo, tengo un estilo muy específico y soy muy 'aesthetic', me gusta trabajar en cada uno de mis proyectos", expresó.

Lourdes León

fuente: Interview Magazine

Ph - Dylan García.

Y en un momento le preguntaron qué pensaba su madre sobre la posibilidad de que siguiera adelante con paso artístico (en aquel momento referido a ella como modelo), y esto dijo: "Le encanta, ella de hecho me decía que me anduviera con cuidado por cómo quería que me recordaran. Mi madre es muy insistente en hacerme pensar cada uno de mis looks, pero yo no quiero que me recuerden por ello porque no lo veo real", opinó.

Ante el inminente y exitoso debut su madre le dedicó unas sentidas palabras por medio de stories de Instagram: "Estoy muy orgullosa de ti, Lola".

Lo que las marcas eligen como cara del producto

Lourdes León, hija de Madonna y el bailarín cubano Carlos León ha estado en varias campañas publicitarias de marcas super exclusivas y de alto poder adquisitivo como: Versace, Marc Jacobs, Calvin Klein, Burberry, Swarovski, Stella McCartney, Savage x Fenty y Bimba & Lola.

Su costado como modelo lo viene ejerciendo desde hace ya cuatro años sobre la pasarela, además de tener una formación académica en danza dónde se desempeña como coreógrafa y directora de una de las campañas publicitarias de la diseñadora británica antes mencionada.