Sale a la luz la ridícula suma que cobrará Lady Gaga por participar en el Joker 2

En octubre de 2024 se estrenará Joker: Folie á Deux, la secuela que trata del temido villano de Batman que pertenece al universo de DC comics. El Joker será interpretado por Joaquin Phoenix, quien también le dio vida a este personaje en la película que salió en el año 20019. Este nuevo film contará con la participación de la indiscutida "reina del pop" y también actriz, Lady Gaga, que estará en la piel de Harley Quinn, compañera de aventuras del protagonista.

Lady Gaga tiene 36 años y nació en la ciudad de Nueva York. Comenzó su carrera como compositora de la discográfica Streamline Records, hasta que su voz llamó la atención del cantante Akon quien le hizo firmar un contrato para comenzar su carrera como cantante. A lo largo de su trayectoria la artista ha sacado más de 7 discos musicales y ha ganado una infinidad de premios Grammy, Billboard Music Awards, entre otros.

Lady Gaga. Imagen de archivo

Pero, su talentosa carrera no se acota solo a la música, sino que también ha participado en diversas series de televisión, concursos de talento y películas, como por ejemplo "A Star Is Born" junto a Bradley Cooper y "House of Gucci" que se estrenó el año pasado. Por lo pronto, el próximo film en el que participará Lady Gaga es Joker 2. Por esta razón, un medio estadounidense lanzó un informe donde salen todos los detalles de lo que cobrará la actriz por su participación.

La cifra que le pagarán a Lady Gaga es mucho menor que la que cobrará Phoenix y el mismísimo director de la película, Phillips Todd. Según el medio estadounidense Variety, ella cobrará 10 millones de dólares, mientras que el actor que le da la vida al Joker y el director recibirán 20 millones de dólares. La cantante tendrá que interpretar a la villana y a su vez algunas secuencias musicales. El propio nombre de la película, Joker: Folie á Deux, refiere a una locura de a dos, porque se incorporar a Harley Quinn a las aventuras del protagonista e incluso tiene una relación amorosa con este.

Ante este panorama, medios estadounidenses como Esquire, han abierto un debate sobre la brecha salarial que hay entre actores y actrices. Se preguntan si la exagerada diferencia tiene que ver con que Joaquin Phoenix tiene un papel que ocupa más peso o si en caso contrario, ambos son protagonistas y la brecha se debe a su condición de mujer. Además, reflexiona sobre qué hubiera pasado si en vez de Harley Quinn el nuevo integrante de esta película fuera Batman, interpretado por un actor hombre.

Joaquin Phoenix interpretando al Joker. Gentileza: Revista Vistazo

Hace algunos años, las actrices de Hollywood se unieron bajo el movimiento "Me Too" para denunciar públicamente el acoso sexual y la agresión a raíz de acusaciones en contra del productor de cine Harvey Weinstein. Las mujeres lo tildaron de abusador y comenzaron a contar sus horribles experiencias con él, en las redes sociales. Así, se formó un movimiento para apoyarse entre las mujeres y luchar contra los comportamientos misóginos en la industria cinematográfica y en otros aspectos de la vida. Aunque este movimiento haya logrado cumplir algunos de sus objetivos para empoderar a las mujeres a través de la empatía, aún quedan cosas por hacer.