El tanque de Netflix, Stranger Things, fue una verdadera carta de presentación de los hermanos Duffer en el mundo de la ficción y del streaming. La serie generó legiones de fanáticos en todo el mundo y el reciente lanzamiento de la temporada 4 batió récords de audiencia en los diversos mercados. Su historia promete continuar en una próxima temporada 5 que llegará a las pantallas en 2024, según dejaron trascender desde la plataforma de streaming. Pero los hermanos Duffer van por más. ¿Que convenio firmaron con Netflix?

Los creadores de Stranger Things venían en conversaciones privadísimas con la gerencia de Netflix para fusionar ideas, equipos y estructuras que pudieran servir de plataforma de lanzamientos de próximas ficciones. Y las negociaciones alumbraron una productora que parece que dará que hablar, y que por estas semanas es sede de frenéticas reuniones de los equipos de asistentes que diseñan las futuras producciones.

Netflix: el universo de historias de los creadores de Stranger Things

Stranger Things es solo el principio, los hermanos Duffer están creando todo un universo de historias. uD83EuDD2F pic.twitter.com/8hpeNhYswO — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 6, 2022

Los hermanos Duffer anunciaron que llegaron a un acuerdo con Netflix y lanzaron el estudio Upside Down Pictures, una productora que en sociedad con la plataforma de streaming trabaja en el desarrollo de nuevas ficciones. Como no podía ser de otro modo, el nombre de Upside Down hace juego con el famoso pueblo de Hawkins paralelo de Stranger Things, donde habitan Vecna y el demogorgon.

Netflix: mientras piensan la temporada 5 de Stranger Things, los hermanos Duffer preparan nuevas ficciones

La nueva productora ya tiene 4 proyectos en desarrollo: el spin-off de Stranger Things, la adaptación de The Talisman de Stephen King, una nueva adaptación live-action de Death Note, y un nuevo show de los creadores de Dark Crystal: Age of Resistance.