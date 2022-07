Si bien Netflix destaca por su oferta profusa en los géneros de terror, suspenso y acción, con thrillers psicológicos que atraviesan a estas categorías, hay un tipo de ficción como el drama que siempre convoca y cuando atrapa con su trama, nos propone un viaje por distintas emociones que nos movilizan a medida que avanza la historia. Y recientemente Netflix estrenó un film que no para de escalar en las preferencias de los distintos públicos.

El drama siempre rinde cuando su relato está bien compensado y los personajes logran una identificación tanto racional como epidérmica con la audiencia. Las pulsiones y los instintos que movilizan nos sobrepasan, en especial cuando conectan con parte de la razón, vínculo que termina haciendo combustión dentro de nuestro espíritu. Y Netflix lo sabe.

Este drama de Netflix te conmoverá durante dos horas

El drama en cuestión se llama El Sentido de la Vida y dura casi dos horas. Luego de sufrir un accidente automovilístico en el que casi pierde la vida, Ali, la chica más popular de su generación ingresa en un cuadro de amnesia profunda y se encuentra con una oportunidad de descubrir en realidad quién es ella. De haber construido la imagen de una adolescente hermosa y popular en la cúspide social pasa a interrogarse sobre el real sentido de su existencia. Un inspirador viaje al centro de sí misma.

El proceso de introspección que realiza la retira de su zona de confort y la empieza a movilizar con preguntas para las cuales no tiene respuestas. Con la ayuda de un libro de poemas, un nuevo amigo y la necesidad de encaminarse aprenderá que el dolor no es tan malo cuando no se apropia de nuestros impulsos. Y deberá realizar el duelo de la identidad que le costó tantos años componer.