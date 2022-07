La tajante respuesta de Ricky Martin ante las acusaciones y denuncia por violencia doméstica

El cantante puertorriqueño Ricky Martin es uno de los cantantes latinos de música más famosos del mundo tanto en América hispanoparlante como en América del Norte, lugar donde nos es fácil conquistar a su público, para los cantantes latinos. Enrique Martín Morales comenzó haciendo sus primeros trabajos en el grupo "Menudo".

El cantante Ricky Martin desde el año 2017 está casado con el artista sueco Jwan Josef, muy conocido en el mundo del arte. Ambos formaron una familia que vive en California, Estado Unidos de Norteamérica y compraron una lujosa mansión donde pasar su tiempo junto a los cuatro hijos que tienen.

Hace unos días la justicia de Puerto Rico ha emitido una denuncia de protección en contra de Enrique Martín Morales, tal es el nombre real de Ricky Martin. Dicha denuncia está bajo el amparo de la Ley 54 la cual protege a quienes son víctimas de violencia doméstica por lo que se desconoce la identidad del demandante.

Durante el fin de semana Ricky Martin, salió a aclarar su situación sobre la denuncia realizada en su contra, por medio de su cuenta de Twitter, el esposo de Jwan Yosef, ha manifestado: “La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”.

Por otra parte Ricky Martin enfrenta una denuncia de su ex manager, Rebecca Drucker, quien le reclama unos tres millones de dólares en comisiones impagadas, esto en un juzgado de Los Ángeles. Pero la demanda no quedó solo en el plano económico, Rebecca reveló detalles de la vida privada del cantante, también habló de problemas con la niñera que contrató para cuidar a los hijos que comparte con Jwan Yosef, el no pago de impuestos y su abuso de sustancias, entre otros asuntos”.

Imagen: Twitter Ricky Martin

Lo cierto es que la vida de Ricky Martin está complicada en estos momentos tanto por la restricción de acercamiento en su contra por una persona de la cual se desconoce su identidad -aunque a trascendido que se trataría de un presunto sobrino-, como por la denuncia de su ex manager. Mientras la familia formada por el cantante junto a Jwan josef y sus cuatro hijos, los gemelos Matteo y Valentino, Lucía y Renn, esperan que todo esto pase pronto.