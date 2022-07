Belinda reveló cuál era el más grande sueño que tenía de niña

Belinda ha demostrado ser una mujer poderosa, talentosa, trabajadora y optimista por su forma de manejar el final de su compromiso con Christian Nodal. Es que, desde el anuncio que se dio a conocer en febrero pasado, la artista no ha dado muchas declaraciones al respecto, prefiriendo enfocar cada entrevista en su crecimiento personal y profesional.

En una reciente entrevista, la actriz y cantante se animó a hablar con total sinceridad sobre la razón por la que se alejó un tiempo de la música. "Hubo un momento en el que pensé que había otras prioridades en mi vida y daba importancia a otras cosas que realmente no valían la pena”, comenzó a decir Belinda en respuesta a la pregunta de Los 40.

La intérprete de África en Bienvenidos a Edén aseguró que, durante cierto tiempo estuvo enfocada en cumplir un sueño de su infancia, mientras dejaba de lado su carrera profesional. “Cuando eres pequeñita a lo mejor tienes ese sueño de toda mujer que de repente quieres, no sé, darle prioridad a ciertas cosas que no, que lo más importante es esto y lo tengo más claro que nunca”, declaró Belinda dejando en claro que tuvo el sueño de pasar por el altar, lo que deseó concretar durante su compromiso con Nodal.

Belinda impactó a sus seguidores con la última sesión de fotos que compartió. Foto: Instagram @Belinda

Para felicidad de los fanáticos, Belinda afirmó que esa etapa quedó en pausa puesto que ahora prefiere concentrarse en su carrera musical. “Uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer. Me desvié un poco, pero ahí está el camino y nunca es tarde para retomarlo, reencontrarte y entender lo que haces. Ahora lo más importante para mí es mi música y lo tengo más claro que nunca", declaró la española.

“Nunca es tarde para retomarlo y para reencontrarte y para entender qué haces aquí, a qué vienes, cuál es tu misión, yo siento que de repente me perdí un poquito porque pensé sí que a lo mejor otras cosas eran más importantes o tenía ciertas”, agregó.

Hace poco la artista lanzó la canción “Las 12” junto a la artista Ana Mena. Pero su regreso a la música no para ahí. La naturalizada mexicana comentó que se acerca un álbum en el que habrá muchas colaboraciones con cantantes de la talla de Omar Montes, Lérica, Abraham Mateo y La Mala Rodríguez. "Y quiero ponerme, ahora sí, con el disco. Voy a estar? mucho más enfocada en sacar mi música. Quiero hacer más música y estar en proyectos que me gusten, que me llenen. Prometo no alejarme más y prometo estar mucho más presente. Siempre lo he estado, pero ahora mejor", finalizó Belinda.