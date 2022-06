Así de guapo lucía Kevin Costner en Danza con lobos

Más de tres décadas después, queremos recordar cómo es que lucía Kevin Costner cuando protagonizó la película “Danza con lobos” en 1990, la película que lo consagró como la gran estrella de cine que es hoy en día.

La apariencia de Kevin Costner en “Danza con lobos” era muy particular, pues se personificó de pies a cabeza para interpretar al condecorado teniente John J. Dunbar.

Para esto se dejó crecer el pelo un poco, lo suficiente como para que se moviera con el viento, y lució un bigote tupido que no solo cubría el labio superior de su labio sino que bajaba un poco por los costados de su boca.

Obviamente que eso no era suficiente, así que para completar su personaje utilizó un traje, que es con el que la mayoría lo recuerda en ese film: pantalón gris, chaqueta azul bien pegada al cuerpo con grandes botones dorados, una camisa blanca y una especie de moño negro. Todo complementado con el sombrero que le llevaba siempre colgado en la espalda y su pistola.

Kevin Costner fue actor y director en “Danza con lobos”

Kevin Costner, que interpretó a un teniente del ejército de la Unión que se conecta con una tribu lakota sioux a mitad de la Guerra Civil, vio cómo su confianza como cineasta se tambaleaba el primer día.

"Estaba lo suficientemente nervioso como director", dijo durante una entrevista en 2014. “Y recuerdo el primer día, la primera toma que preparé fue incluso incorrecta. Esa es la oportunidad que se supone que debes hacer bien, el primer tiro, porque todo el equipo te está mirando. Como, '¿Él sabe lo que está haciendo?'”.

Danza de los lobos fue una gran oportunidad para Kevin Costner, tanto como actor como director.

“Y realmente debatí si debería tomar esa decisión, o simplemente dirigir mal, para que no me viera mal”. Kevin Costner tomó la decisión correcta e hizo que el equipo hiciera un giro de 180. No fue hasta unos días después, cuando vio los diarios por primera vez, que pudo respirar más tranquilo: "Dije: 'Esto parece una película'. Estaba esperando desesperadamente que así fuera. No sé, nunca había hecho uno”.

“Danza con lobos” también fue protagonizada por Graham Greene y Mary McDonnell, quienes, junto con Kevin Costner, obtuvieron nominaciones al Oscar por sus papeles.

¿Qué te pareció la actuación de Kevin Costner en esta emblemática película?