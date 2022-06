Sin mantequilla: galletas de avena fáciles y rápidas de preparar

Estas galletas de avena son ideales para que puedas disfrutar de un snack delicioso con pocas calorías ya que nuestra receta conlleva muy poco azúcar que fácilmente puedes reemplazar por miel o endulzante. También utilizaremos aceite y no mantequilla para que el resultado final sea liviano y no una mezcla densa, pesada y apelmazada. Recuerda que esta receta es muy divertida para realizarla con niños así que no dudes en incluir a los más pequeños de tu familia.

Para preparar esta receta necesitarás pocos ingredientes que podrás conseguir en cualquier mercado de tu ciudad. Utilizaremos avena en copos y harina que puedes elegir si utilizar trigo o de avena. Si decides utilizar harina de avena, recuerda que puedes prepararla tú mismo en tu casa procesando los copos hasta que tengan la consistencia debida. No pierdas más tiempo y disfruta tus galletas.

Galletas

Ingredientes:

120 gramos de avena en copos suaves (hojuelas)

40 gramos de harina (de trigo o de avena)

40 gramos de azúcar (moreno o blanco)

1 huevo

60 mililitros de aceite de girasol

1 cucharadita de levadura en polvo

1 cucharadita de canela molida

1 pellizco de sal

Galletas

Procedimiento:

Mezcla todos los ingredientes en un bol hasta formar una pasta.

Forra la bandeja del horno con papel sulfurizado o vegetal y forma las galletas de avena haciendo pequeñas bolas con las manos y luego aplastándolas. Para obtener unas galletas de avena crujientes, el truco está en no hacerlas muy gruesas.

Con el horno precalentado a 200 ºC con calor arriba y abajo y con la función de ventilador (en caso de tenerla), hornea las galletas de avena durante unos 10 minutos.

