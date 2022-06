Romina Malaspina demostró ser "más fuerte que ayer" y se llevó todas las miradas

Poco más de un año atrás, Romina Malaspina decidió dar un cambio en su vida. La joven optó por dar un paso al costado de Canal 26, la señal televisiva que la hizo volver a estar en el centro de todas las miradas. Si bien ya era conocida por su paso por Gran Hermano, fue recién en el 2020, cuando irrumpió en el noticiero de la pantalla chica, cuando alcanzó gran popularidad.

"Llegó el día de cerrar una etapa muy importante de mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mí. Agradezco en primer lugar a mi compañero y excelente periodista, Diego Codini, a quien tanto admiro, porque sin él no hubiese sido posible desarrollar el rol de comunicadora de noticias que desarrollé. Cada uno de sus consejos me formaron en este increíble rubro", expresó en ese entonces.

Y agregó: "También agradecer infinitamente a mis Rominos, que gracias a ellos los días de pandemia fueron mucho más llevaderos. También quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras de todos los horarios, que desde el minuto uno me tiraron todas las buenas vibras. También a todo el equipo humano que trabaja detrás de cámaras, a la dirección del canal por confiar en mí para encarar este proyecto y que hizo posible que este éxito sea rotundo".

"No es un adiós, es un hasta pronto, porque ahora es momento de encarar un nuevo gran proyecto en el cual vengo trabajando en silencio. Un gran sueño que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y llegó el momento de darle color", contó. Y así, se abrió paso en el mundo de la música y lanzó su primer single llamado Color.

Romina Malaspina

Hoy, si bien se encuentra alejada de los estudios de TV, Malaspina no deja de dar de qué hablar. La joven marplatense tiene millones de seguidores en Instagram y cada vez que sube nuevo material genera un gran revuelo. Ahora, en su última publicación compartió una serie de fotografías en las que se la ve con un precioso look y nadie pasó por alto.

Junto a las instantáneas, escribió: "Stronger than yesterday (en español: más fuerte que ayer)". Los 'me gusta' y los elogios no demoraron en aparecer.