La oscura confesión de Winona Ryder sobre su relación con Johnny Depp

La actriz estadounidense Winona Ryder habló sobre el duro momento que pasó tras finalizar su relación con Johnny Depp. La actriz dos veces nominada al Óscar y ganadora de un Globo de Oro; ganó reconocimiento tras interpretar el papel de Lydia Deetz, una adolescente de estética gótica, en la película “Beetlejuice” de 1988. En la década de los años 90, la artista fue una de las actrices más populares de Hollywood, actuando en varias producciones conocidas como “Edward Scissorhands”, “Mermaids", "Drácula”, “La edad de la inocencia” y “Mujercitas”. Por estas dos últimas películas logró nominaciones a los Premios Óscar en las categorías de mejor actriz de reparto y mejor actriz, respectivamente.

El actor Johnny Depp obtuvo fama con su papel de Tom Hanson en la serie de televisión “21 Jump Street” el cual lo convirtió en un ídolo adolescente. Mientras trabajaba en esta, el artista actuó en la película “Edward Scissorhands”, que le valió su primera nominación al Globo de Oro y reconocimiento por parte de la crítica; pero además gracias a este trabajo encontraría al amor.

Winona Ryder y Depp trabajaron juntos en “Edward Scissorhands”. Su noviazgo juvenil inició en 1990 cuando ella tenía 18 años y él 26, hasta el año 1993. Durante la relación Johnny Depp se tatuó el nombre de la actriz "Winona Forever", traducido a Winona por siempre, en su brazo. Pero después de su separación lo modificó a "Wino Forever", traducido a borracho para siempre.

Según dijo posteriormente Winona Ryder, la diferencia de edad habría sido la causante de las discrepancias que terminaron alejándolos. No obstante, con el paso de los años la actriz ha declarado que sin duda Johnny Depp fue el amor más trascendental de su vida, y que en muchos momentos pensó en casarse con él.

Imagen: Nueva Mujer

En su momento Depp declaró a la revista “People”: “No ha habido nada en mis 27 años que sea comparable a lo que siento por ella”. No obstante, Recientemente la actriz habló sobre el duro momento en su vida que atravesó luego de finalizar su relación con Johnny Depp. “Esa fue mi versión real de Inocencia interrumpida”, declaró Winona Ryder en relación a la película de 1999 en la que interpretaba a una joven internada en un hospital psiquiátrico. A ello agregó: “Recuerdo que en 1994 interpreté a un personaje que acababa siendo torturado en una prisión chilena [La casa de los espíritus]”.Según la actriz un terapeuta la inicito a imaginarse que era más amable con su versión joven. “Miraba esos moretones y cortes falsos en mi cara durante el rodaje y me esforzaba por verme como esta niña. ¿Podrías tratar a esta niña como te tratás a vos misma? Recuerdo que me preguntaba y me miraba a mí misma al tiempo que decía: ‘Esto es lo que me estoy haciendo por dentro’. Porque simplemente no me estaba cuidando”, afirmó.