La verdadera razón por la que Manelyk González se retiró de “Las Estrellas bailan en Hoy”

Manelyk González, influencer y actriz mexicana, ha sido tendencia desde que integró Acapulco Shore. Pero su éxito no acabó allí, pues la polémica chica reality también dio mucho de qué hablar en “Las Estrellas Bailan en Hoy”, el programa de Televisa que reúne a varios famosos y bailarines de México. Desde comienzos de mayo, su participación fue una de las favoritas en el show donde supo demostrar su talento al bailar. Sin embargo, su paso por el reality fue corto, ya que hace unas horas Mane confirmó que se debe retirar.

Para tristeza de los fanáticos, Manelyk anunció su salida de “Las Estrellas Bailan en Hoy”. La inesperada noticia se dio durante la transmisión del reality el martes 21 de junio. “Tengo que retirarme de la competencia y de verdad que me duele mucho porque estoy muy encariñada con el proyecto. Yo tengo ya un compromiso que es también laboral, pero saben que conmigo todo puede pasar”, explicó al aire del programa.

En seguida, la influencer aclaró que tuvo que abandonar el reality de baile debido a que las fechas coincidieron con otro proyecto que ya tenía firmado. De esta forma, Mane realizó su última presentación junto a su compañero Carlos Speitzer, bailando al ritmo de "Dancing with Myself", de Billy Idol.

Manelyk González reveló la razón por la que se va de “Las Estrellas Bailan en Hoy”

La ex Aca Shore realizó una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, dando todos los detalles de la verdad de su partida del reality show. Es que sus fanáticos se conmovieron de forma tal que pidieron explicaciones por parte de su ídola.

“Lamentablemente tengo otro proyecto que también es trabajo y no quiero quedar mal aquí, pero tampoco puedo quedar mal con otras personas con quienes tengo compromisos. Me duele muchísimo. Yo de verdad no me quiero ir, o sea, me he encariñado, aunque peleamos y discutimos, es normal, pero me he encariñado con Carlos, con toda la producción, respeto muchísimo a los jueces y a todos mis compañeros”, declaró Mane con mucha pena.

Hasta el momento no hay información sobre cuál es el misterioso proyecto que provocó la salida de Manelyk González. Tampoco se sabe qué pasará con Carlos Speitzer dentro del reality al quedar sin pareja de baile. La bailarina sólo declaró al respecto: “Es algo que no está en mis manos, es un compromiso que yo tenía desde antes. Tengo muchas fechas pactadas en Europa y eso yo lo tengo desde que empezó la pandemia, pero se ha ido retrasando, yo ya estoy pagada”.