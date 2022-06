Sol Pérez modeló su escultural figura en un precioso y ceñido vestido de cuero

Si bien Sol Pérez se hizo conocida gracias a su trabajo delante de las cámaras en la pantalla chica, también ha deslumbrado arriba de las tablas. En el verano de 2020, la ex chica del clima trabajó junto a Carmen Barbieri en Mar del Plata y no sólo se llevó la atención de todos por lo que realizaba en el teatro sino por la pelea que tuvo con Mónica Farro, su compañera de elenco. De hecho, su enfrentamiento terminó en la Justicia.

Sol Pérez y Mónica Farro

Cuando se creía que todo estaba terminado, recientemente, la participante de El Hotel de los Famosos, habló sobre el tema. "¿Volverías a trabajar con Carmen Barbieri?", le consultó el cronista de Intrusos y ella respondió: "Con Carmen sí, seguro. Con quien no volvería a trabajar es con algunas personas con las que estuve esa temporada".

Y haciendo referencia a la joven conductora de Canal 26, señaló: "Con ella nunca más en la vida. Es una persona inexistente para mi vida y para mí. Las personas que buscan dañarte creo que no tienen que estar en tu vida. Es un nombre que a mí me no me genera nada".

El programa de América TV quiso saber qué opinaba Pérez de esto y ella expresó: "No pasa nada. No tengo nada para decir, paso mucho tiempo y yo nunca dije nada así que no voy decir nada. Estoy contenta con todo mi laburo, tengo mucho trabajo, disfrutando de la vida en pareja y del momento que estoy viviendo".

En Instagram, Sol es una de las figuras que más activa se muestra y diariamente sorprende con el material que comparte. Ahora, en su última publicación, la panelista de eltrece modeló su escultural figura en un precioso y ceñido vestido de cuero y se llevó todas las miradas de los internautas.

