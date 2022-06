Sol Pérez se animó a lucir una prenda azul y la llenaron de halagos

Si bien Sol Pérez y Guido Mazzoni ya tienen fecha para dar el gran sí, sucede que el empresario aún no le hace formalmente la propuesta de matrimonio a la conductora de Canal 26. Ahora, durante una nota en Nosotros a la mañana, el ciclo de eltrece en el que se desempeña como panelista, aprovechó para tirarle un palito a su novio.

"Me alegro mucho, los sigo en las redes sociales. Felicitaciones también a Facu que se animó. Les cuesta mucho a los hombres", le expresó a la periodista Juli Puente, quien contó al aire que su pareja le dio el anillo de compromiso durante un viaje en helicóptero.

Al oír esto, Puente le consultó: "Pará Sol, ¿a vos te gustaría? ¿No?". Ante esto, la ex chica del clima, respondió: "Nosotros nos vamos a casar pero todavía estoy esperando la propuesta. Ya tenemos fecha pero yo quiero el anillo". Finalmente, indicó: "Yo lo único que quiero es que se arrodille y me pida".

Sol Pérez

En Instagram, Pérez es una de las figuras argentinas que más activa se muestra. En su última publicación llamó la atención de todos con un precioso vestido de un color particular y la llenaron de halagos. "No me animo mucho a los colores pero este azul me enamoró… ¿qué dicen?", redactó la comunicadora.

"Tan hermosa", "Sos una escultura", "Tremenda", "Diosa", "Te queda pintado", "Vos podés animarte a usar lo que quieras", "Diosa", "Espectacular", "Perfecta" y "Qué linda sos", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.

