El terrible accidente de Tom Hanks mientras filmaba Náufrago

Tom Hanks ha revelado que casi muere mientras filmaba una de sus películas más icónicas: Náufrago. En varias entrevistas, ha relatado que se lastimó mientras grababa y que esta situación casi frena toda la producción.

Hablando con la BBC en 2009, Tom Hanks dijo que sufrió y se cortó la pierna, la cual se infectó y provocó que lo llevaran de urgencia al hospital.

Él dijo: "Náufrago me llevó al hospital. Estuve allí durante tres días con algo que, lo creas o no, casi me mata”.

"Tuve una infección por un corte y me estaba comiendo la pierna. No lo sabía, solo pensé que tenía una llaga".

Y agregó: "Fui al médico que me miró y me dijo: 'Tengo que internarte en el hospital porque tenemos que sacarte esta infección antes de que te envenene la sangre y mueras'".

Afortunadamente, la estrella de Toy Story no murió y se ha convertido en uno de los actores más exitosos y queridos de su generación. Mientras Tom Hanks se recuperaba de la infección, la producción tuvo que suspenderse durante tres semanas.

Algunos datos curiosos que seguramente no conocías sobre el Náufrago

1. Wilson lleva el nombre de la esposa de Tom Hanks

En una entrevista, Tom Hanks dijo que la famosa pelota de voleibol de la película (de la marca Wilson) lleva el nombre de su esposa: Rita Wilson.

2. La idea de la película surgió de un artículo de noticias sobre FedEx

Nunca se sabe cuándo puede llegar la inspiración y para Tom Hanks fue cuando estaba leyendo un artículo de noticias sobre la empresa de transporte estadounidense.

Hablando durante la mesa redonda de The Hollywood Reporter, el actor dijo que tuvo la idea de la película cuando estaba "leyendo un artículo sobre FedEx, y me di cuenta de que los 747 llenos de paquetes vuelan por el Pacífico tres veces al día".

"Solo pensé, '¿Qué sucede si eso se cae?'".

El director Robert Zemeckis y el guionista Bill Broyles ayudaron a formar el resto de la película. La interpretación de Tom Hanks en la película Náufrago ha sido aplaudida durante años.

3. El guionista de la película en realidad se quedó varado en una isla para investigar

Para ayudar en la investigación para la película, el guionista William Broyles participó en un campamento de supervivencia, donde pasó días solo en una isla cerca del Mar de Cortés en México. Mientras estuvo allí, arponeó rayas y se las comió crudas y aprendió a abrir cocos.

"Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo un desafío físico. También iba a ser emocional y espiritual", dijo.

¿Qué te pareció la actuación de Tom Hanks en Náufrago?